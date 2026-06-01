Transformator in einem Umspannwerk in Almazar in Brand geraten

Heute, am 1. Juni, brach in einem der Umspannwerke im Bezirk Almazar in Taschkent ein Feuer aus. Dies teilte die Hauptverwaltung für Notfallsituationen der Hauptstadt mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass um 18:57 Uhr bei der Notfallverwaltung der Stadt Taschkent die Meldung einging, dass ein Transformator auf dem Gelände eines Umspannwerks in der Kichik-Khalka-Yuli-Straße im Bezirk Almazar brennt.

Rettungskräfte trafen um 19:01 Uhr am Einsatzort ein. Das Feuer wurde um 19:12 Uhr eingedämmt und um 19:17 Uhr vollständig gelöscht.

Es wurde mitgeteilt, dass bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden kamen. Es wurden auch keine Verletzten gemeldet.

Derzeit steht die Situation unter der vollständigen Kontrolle der Hauptverwaltung für Notfallsituationen der Stadt Taschkent.