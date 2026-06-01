Tragödie in Namangan: 23-jähriger Mann in einem Bach ertrunken

In einem Erholungsgebiet im Bezirk Pop in der Region Namangan ereignete sich ein tragischer Vorfall. Ein 23-jähriger Mann ertrank beim Baden im Bach Chodaksoy.

Ersten Informationen zufolge war der junge Mann mit Verwandten zur Erholung in das Gebiet gekommen. Während sie sich ausruhten, ging er in den Bach, konnte jedoch aufgrund von Unvorsichtigkeit nicht mehr herauskommen.

Zeugen berichten, dass sich der Vorfall sehr schnell ereignete und Umstehende sofort versuchten zu helfen. Danach wurden Rettungsdienste zum Unfallort gerufen.

Die Such- und Rettungsarbeiten zur Auffindung des jungen Mannes dauern derzeit an. Gleichzeitig wurde eine Voruntersuchung zu dem Vorfall eingeleitet.

Die Behörden fordern die Bürger auf, insbesondere während der Sommersaison, beim Baden in unbekannten und unkontrollierten Gewässern strikt auf Sicherheitsvorkehrungen zu achten und keine Sicherheitsregeln zu verletzen.