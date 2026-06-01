Transformatorbrand in einem Umspannwerk im Bezirk Almazar in Taschkent

Der erste Sommertag brachte den Bewohnern des Bezirks Almazar in unserer Hauptstadt unerwartete Aufregung, liebe Leser. Heute Abend, am 1. Juni, brach in einem der großen Umspannwerke des Bezirks aufgrund eines plötzlichen technischen Defekts ein Feuer aus. Laut einer dringenden Meldung an die Notfallbehörde der Stadt stiegen um 18:57 Uhr an der Stromanlage am Kleinen Ring starke Flammen und Rauch auf.

Die mutigen Feuerwehrleute unserer Hauptstadt handelten sofort! Bleiben Sie auf unserer Seite, wir informieren Sie zeitnah über die Dauer der Löscharbeiten, die Liste der betroffenen Stadtviertel und die laufenden Wiederherstellungsarbeiten zur Stromversorgung!

Ergebnis des schnellen Einsatzes: Feuer in wenigen Minuten unter Kontrolle

Nur 4 Minuten nach der Meldung, um 19:01 Uhr, trafen die speziellen Lösch- und Rettungsteams des Ministeriums für Notfallsituationen am Einsatzort ein. Dank der Professionalität und des schnellen Handelns der mutigen Retter konnten die Flammen um 19:12 Uhr eingekesselt und um 19:17 Uhr vollständig gelöscht werden.

Die erfreulichste Nachricht: Während des intensiven Kampfes gegen das Feuer wurde niemand verletzt; es gab keine Verbrennungen oder Opfer. Alle Menschen sind wohlauf!

Stromausfälle: Welche Stadtviertel sind ohne Strom?

Obwohl das Feuer schnell gelöscht wurde, führte der technische Defekt im Umspannwerk „Vistavochnaya“ zu einem vorübergehenden Stromausfall in mehreren Teilen des Bezirks. Nach offiziellen Angaben der Bezirksverwaltung Almazar kommt es derzeit in folgenden Vierteln zu Unterbrechungen:

Die Viertel „Quyosh“ und „Orzu“;

Die Gebiete „Universitet“, „Ziyo“ und „Ziyokor“;

Die Viertel „Zamondosh“, „Alon“, „Chustiy“ sowie „Chigatoy Darvoza“.

Ausmaß des Schadens und Wiederherstellungsarbeiten

Das Ausmaß der durch diesen Unfall verursachten Unannehmlichkeiten ist erheblich, und die Verwaltung hat folgende Zahlen bekannt gegeben:

🌐 Verbraucherkategorie 📊 Anzahl der vorübergehend betroffenen Einheiten Privathaushalte 6.200 Haushalte Gewerbliche Unternehmen 807 Unternehmen Soziale Einrichtungen 18 Einrichtungen (Krankenhäuser, Kindergärten usw.) Jugendeinrichtungen Studentenwohnheime

Liebe Bewohner der Hauptstadt und des Bezirks, es besteht kein Grund zur Sorge! Derzeit arbeiten spezielle Notfallteams aus den erfahrensten Fachleuten rund um die Uhr vor Ort. Alle Kräfte wurden mobilisiert, um die Störungen schnellstmöglich zu beheben und die Stromversorgung in den Haushalten wiederherzustellen.

Verfolgen Sie mit uns die neuesten täglichen Details aus Taschkent, Updates zur kommunalen Versorgung und die aktuellsten Nachrichten aus unserem Land, liebe Leser!