Transformatorbrand im Bezirk Olmazor
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Heute, am 1. Juni, fing ein Transformator in einem Umspannwerk in der Kichik-Halqa-Yuli-Straße im Bezirk Olmazor in Taschkent Feuer.
Nach Angaben des Ministeriums für Notstandssituationen trafen die Rettungsteams um 19:01 Uhr am Einsatzort ein und der Brand wurde um 19:12 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die Arbeiten zur vollständigen Löschung dauern an.
Bisher liegen keine Informationen über Verletzte durch den Vorfall vor. Die Lage steht unter der vollständigen Kontrolle der Notfallbehörden.
Aufgrund des Brandes kommt es zudem in Teilen der Bezirke Shayxontohur und Olmazor zu vorübergehenden Stromausfällen, die etwa 6.200 Haushalte und über 800 juristische Personen betreffen.
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