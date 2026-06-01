Transformatorbrand im Bezirk Olmazor

Heute, am 1. Juni, fing ein Transformator in einem Umspannwerk in der Kichik-Halqa-Yuli-Straße im Bezirk Olmazor in Taschkent Feuer.

Nach Angaben des Ministeriums für Notstandssituationen trafen die Rettungsteams um 19:01 Uhr am Einsatzort ein und der Brand wurde um 19:12 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die Arbeiten zur vollständigen Löschung dauern an.