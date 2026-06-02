Sergeli Automarkt erhält ein völlig neues Gesicht

Auf dem Gelände des Sergeli-Automarktes, einem der belebtesten Orte unserer Hauptstadt, werden derzeit umfangreiche Renovierungs-, Begrünungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. In letzter Zeit kursierten in den sozialen Medien verschiedene alarmierende Gerüchte über die Schließung oder Verlegung dieses beliebten Marktes. Die Stadtverwaltung von Taschkent hat diesen Spekulationen ein Ende gesetzt und offiziell erklärt, dass der Markt derzeit normal arbeitet und die Meldungen über seine Schließung völlig unbegründet sind.

Was erwartet Käufer und Verkäufer in Kürze an Annehmlichkeiten? Hier sind die wichtigsten Neuerungen, die auf dem Markt umgesetzt werden:

Glattere Straßen und weniger Staus

Eines der größten Probleme für Marktbesucher war der Zustand der Straßen. Bisher wurde auf einer Fläche von 26.500 Quadratmetern hochwertiger neuer Asphalt verlegt. Das ist noch nicht alles – weitere 16.200 Quadratmeter sollen modernisiert und asphaltiert werden, was in den kommenden Tagen abgeschlossen sein wird.

Standardisierung von Verkaufsständen und Geschäften

Die veralteten Dächer der Geschäfte und Vitrinen für Autoteile werden durch moderne, langlebige Materialien ersetzt. Unregelmäßig angebrachte Werbebanner und Schilder, die das Erscheinungsbild des Marktes beeinträchtigten, wurden entfernt. Verstreute Container für gebrauchte Teile werden geordnet und nach einem einheitlichen modernen Standard neu gestaltet.

Ausschluss des menschlichen Faktors: Vollständige Automatisierung

Eine der größten Neuerungen ist die Einführung moderner digitaler Technologien, um die Transparenz der Finanztransaktionen zu gewährleisten. An den Ein- und Ausgängen werden automatisierte Zahlungssysteme installiert, die Missverständnisse und den menschlichen Faktor vollständig ausschließen. Dies dient dazu, unnötige Warteschlangen und illegale Zahlungen zu verhindern.