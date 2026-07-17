Perez hält Olise für einen Spieler, der für Real Madrid geboren wurde

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Perez hält Olise für einen Spieler, der für Real Madrid geboren wurde

Real Madrid-Präsident Florentino Pérez lässt nicht von der Idee ab, den Kader um einen weiteren großen Star zu ergänzen. Der Vereinschef der Madrilenen sieht in Michael Olise einen Spieler, der perfekt zum Stil der 'Königlichen' passt.

Allerdings möchte der FC Bayern einen seiner Leistungsträger nicht so einfach ziehen lassen. Daher könnte ein möglicher Transfer eine sehr hohe Ablösesumme erfordern.

Pérez will den Olise-Transfer persönlich

Laut Informationen des Insiders Fabrizio Romano verfolgt Florentino Pérez das Ziel, den französischen Spieler zu Real Madrid zu holen, mit großem Ernst.

Der Vereinspräsident ist überzeugt, dass die Technik, Schnelligkeit und offensive Vielseitigkeit des 24-jährigen Mittelfeldspielers hervorragend zum Spielstil der Madrilenen passen.

Quellen zufolge versucht Pérez sogar, die Verantwortlichen in seinem Umfeld davon zu überzeugen, dass Olise ein Spieler ist, der für Real Madrid geboren wurde.

Könnte Olise diesen Sommer nach Madrid wechseln?

In der europäischen Presse kursieren Berichte, dass Michael Olise bereit sei, den FC Bayern noch in diesem Sommer zu verlassen und sich Real Madrid anzuschließen.

Der Wunsch des Spielers allein reicht jedoch möglicherweise nicht aus, um den Transfer zu realisieren. Der Münchner Verein sieht in ihm einen der wichtigsten Spieler für die Zukunft des Teams.

Bayern will seinen Star nicht verkaufen

Die Führung des FC Bayern hat derzeit keine Absicht, sich von Olise zu trennen.

Sollten die Madrilenen offizielle Verhandlungen aufnehmen, wird daher eine sehr hohe Forderung des deutschen Klubs erwartet. Einige Experten schließen nicht aus, dass dieser Deal einer der teuersten Transfers in der Geschichte von Real Madrid werden könnte.

Olise auf 150 Millionen Euro geschätzt

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert des französischen Spielers auf 150 Millionen Euro.

Allein diese Zahl verdeutlicht, dass die Verhandlungen für Real Madrid nicht einfach werden. Selbst wenn Bayern einem Verkauf zustimmen sollte, müssten die Madrilenen eine Rekordsumme investieren.

Die entscheidende Frage bleibt nun: Kann Florentino Pérez seine nächste große Transferidee in die Tat umsetzen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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