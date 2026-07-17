Mohamed Salah nähert sich der Türkei: Besiktas unterbreitet großes Angebot

·26·Sport
Mohamed Salah nähert sich der Türkei: Besiktas unterbreitet großes Angebot

Nach seinem Abschied vom FC Liverpool könnte Mohamed Salah seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Besiktas hat dem 34-jährigen ägyptischen Star einen kurzfristigen Vertrag mit einem hohen Gehalt angeboten.

Es heißt, das erste Treffen zwischen den Parteien sei positiv verlaufen. Nun stellt sich die Hauptfrage: Wird Salah einer deutlichen Gehaltskürzung zustimmen?

Welchen Vertrag hat Besiktas angeboten?

Laut Informationen von A Spor hat Mohamed Salah erste Verhandlungen mit Vertretern von Besiktas geführt.

Der türkische Verein bot dem Spieler:

  • einen Einjahresvertrag;

  • eine Option zur Verlängerung um eine weitere Saison;

  • ein Gehalt von 12 Millionen Euro pro Jahr.

Der Quelle zufolge fand das Treffen in einer positiven Atmosphäre statt und die Parteien könnten die Verhandlungen fortsetzen.

Salah verdiente in England deutlich mehr

Nachdem der ägyptische Stürmer 2025 einen neuen Vertrag beim FC Liverpool unterzeichnet hatte, wurde er zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Sein Jahresgehalt in England betrug 20,8 Millionen Pfund, was etwa 24,5 Millionen Euro entspricht.

Das Angebot von Besiktas liegt also fast bei der Hälfte von Salahs früherem Gehalt. Dieser Unterschied könnte einer der Hauptpunkte in den Verhandlungen sein.

Wie war seine Leistung in der letzten Saison?

Salah absolvierte in der vergangenen Saison 41 Spiele für den FC Liverpool.

In diesen Spielen erzielte der Spieler:

  • 12 Tore;

  • gab 10 Vorlagen.

Danach verließ er den englischen Verein und steht nun vor der Entscheidung für den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Salah wird auf 22 Millionen Euro geschätzt

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert von Mohamed Salah auf 22 Millionen Euro.

Sein Alter, sein hohes Gehalt und seine Vertragsforderungen könnten jedoch einen möglichen Deal beeinflussen. Gleichzeitig wäre Salahs Erfahrung und internationales Ansehen für Besiktas sowohl sportlich als auch kommerziell von großer Bedeutung.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte Mohamed Salah zu einem der größten Transfers in der Geschichte der türkischen Liga werden.

Mohamed SalahBesiktasLiverpoolTransfergerüchteSüper Lig
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Perez hält Olise für einen Spieler, der für Real Madrid geboren wurdePerez hält Olise für einen Spieler, der für Real Madrid geboren wurdeHeute, 20:10Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappé aus dem Rennen, Lionel Messi rückt näherBallon d’Or 2026: Kylian Mbappé aus dem Rennen, Lionel Messi rückt näherHeute, 19:10Ein 19-jähriger mysteriöser Zufall: Messi und Yamal treffen im Finale aufeinanderEin 19-jähriger mysteriöser Zufall: Messi und Yamal treffen im Finale aufeinanderHeute, 19:01Niederländisches Talent träumt davon, an der Seite von Pau Cubarsi zu spielenNiederländisches Talent träumt davon, an der Seite von Pau Cubarsi zu spielenHeute, 18:56Lionel Messi und Argentiniens Wille: Titelverteidiger erreichen das WM-FinaleLionel Messi und Argentiniens Wille: Titelverteidiger erreichen das WM-FinaleHeute, 18:39Laporta spricht vor dem Finale über Messi und YamalLaporta spricht vor dem Finale über Messi und YamalHeute, 17:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis