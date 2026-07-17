reMarkable Paper Pure vorgestellt: Ein neues Tablet frei von Ablenkungen

Im Zeitalter der digitalen Technologie lenken uns Smartphones und Laptops ständig mit Benachrichtigungen ab. Als Lösung für dieses Problem hat das norwegische Unternehmen reMarkable sein neuestes Gerät vorgestellt: das Tablet reMarkable Paper Pure. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets ist dieses Gadget so konzipiert, dass es den Benutzer vom Internet und sozialen Medien fernhält und den Fokus ausschließlich auf das Lesen und Schreiben legt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. meldet.

Das neue reMarkable Paper Pure ist der logische Nachfolger des vor sechs Jahren erschienenen und sehr erfolgreichen Modells reMarkable 2. Obwohl das Unternehmen zuvor das Modell Paper Pro mit Farbdisplay auf den Markt gebracht hat, kehrt das Paper Pure zu einem klassischen monochromen (schwarz-weißen) Display zurück. Laut ixbt.com liegt der Preis des Geräts bei 399 Dollar und es wird erwartet, dass es ein optimales Arbeitswerkzeug für Autoren, Designer und Forscher sein wird.

Technische Möglichkeiten und Designänderungen

Das Tablet verfügt über einen 10,3-Zoll-Bildschirm, der die gleiche Größe wie beim Vorgängermodell hat. Die Ingenieure haben jedoch die Displayauflösung und das Seitenverhältnis angepasst, sodass es etwas breiter und flacher wirkt. Diese Änderung ermöglicht es, beim Lesen und Schreiben mehr Informationen in einer horizontalen Zeile unterzubringen. Der Hauptvorteil des Geräts ist das authentische Gefühl, mit einem Stift auf Papier zu schreiben.

Auch bei der Software wurden wesentliche Aktualisierungen vorgenommen. Benutzer können nun ihre Kalender mit dem Tablet synchronisieren. Diese Funktion ermöglicht es, während Besprechungen schnell Notizen zu machen, diese sofort in digitalen Text umzuwandeln und per E-Mail zu versenden. Zudem wurde die Handschrifterkennung verbessert, wodurch es viel einfacher ist, bestimmte Wörter in allen Notizen zu finden.

Integration mit Cloud-Diensten

Das reMarkable Paper Pure ist perfekt in moderne Cloud-Speichersysteme integriert. Benutzer können Dokumente direkt aus Google Drive, Dropbox oder OneDrive importieren und daran arbeiten. Jedes hochgeladene Dokument wird als separates Notizbuch geöffnet, was das Markieren von Texten und das Hinzufügen von Anmerkungen erleichtert.

Das Interesse an solchen Geräten wächst auch auf dem Markt in Usbekistan, insbesondere in akademischen Kreisen und bei Kreativen, wo die „elektronisches Papier“-Technologie ihren festen Platz gefunden hat. Die Möglichkeit, alle Notizen über die neue Web-App des Paper Pure Tablets auch auf dem Computer einzusehen und zu bearbeiten, macht es nicht nur zu einem eigenständigen Gadget, sondern zu einem wichtigen Bestandteil des professionellen Ökosystems.