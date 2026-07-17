Im Amazon Web Services (AWS) System, der Cloud-Computing-Sparte von Amazon, ist ein schwerwiegender technischer Fehler aufgetreten. Infolgedessen sahen sich viele Kunden mit astronomischen Schulden in Höhe von Millionen oder sogar Milliarden Dollar für ungenutzte Dienste konfrontiert. Dieser Vorfall hat die Sorgen auf dem Weltmarkt hinsichtlich der Stabilität der Sicherheit und der Abrechnungssysteme von Cloud-Infrastrukturen verstärkt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Am Freitagmorgen waren viele AWS-Nutzer von unerwarteten Benachrichtigungen schockiert. Laut Screenshots, die in sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Plattform Reddit, veröffentlicht wurden, erhielten einige Unternehmen Rechnungen für den laufenden Monat von bis zu 2,5 Milliarden Dollar. Dabei entsprach der tatsächliche Verbrauch dieser Kunden nicht einmal einem Bruchteil dieser riesigen Summe.

Ursachen der technischen Störung

Offizielle Vertreter von Amazon äußerten sich zu der Situation und bestätigten, dass das Problem mit Änderungen im Abrechnungs-Subsystem des Unternehmens zusammenhing. Nach Angaben des Unternehmens begannen die fehlerhaften Daten am Donnerstagabend aufzutreten. Erste Versuche und Rollback-Maßnahmen führten nicht zum erhofften Ergebnis, was das Ausmaß des Problems weiter vergrößerte.

In einem Update auf der Statusseite des Unternehmens heißt es, dass die angezeigten Zahlen nicht den tatsächlichen Verbrauch der Kunden widerspiegeln. Es handele sich lediglich um einen visuellen Fehler im Abrechnungsportal, und es sei äußerst unwahrscheinlich, dass solche Beträge von den Bankkonten der Nutzer abgebucht werden. Ein solcher Fehler verursacht jedoch für Großkonzerne erhebliche Unannehmlichkeiten bei der Finanzberichterstattung und Planung.

Reaktion der Kunden und Sicherheit

Viele Nutzer berichteten von unbegründeten Schulden zwischen mehreren Millionen und Hunderten Millionen Dollar. Da auch Spezialisten und lokale IT-Unternehmen in Usbekistan häufig AWS-Dienste für internationale Projekte nutzen, mahnen solche globalen Störungen auch die Teilnehmer des lokalen Marktes zur Wachsamkeit. Fehler im Abrechnungssystem können nicht nur finanzielle Schäden verursachen, sondern auch den Ruf eines Unternehmens beeinträchtigen.

Derzeit arbeiten Amazon-Ingenieure an der vollständigen Behebung des Fehlers. Das Unternehmen rief die Nutzer zur Gelassenheit auf und teilte mit, dass alle fehlerhaften Berechnungen innerhalb der nächsten Stunden korrigiert und die tatsächlichen Werte wiederhergestellt würden. Solche Vorfälle beweisen einmal mehr, dass man sich nicht blind auf die automatisierten Systeme von Cloud-Anbietern verlassen kann.

Zur Erinnerung: AWS nimmt eine führende Position auf dem globalen Markt für Cloud-Dienste ein, und Giganten wie Netflix und Airbnb sowie Tausende kleiner Startups verlassen sich auf dessen Infrastruktur. Daher sorgt jeder kleine Fehler im Abrechnungssystem weltweit für großes Aufsehen.