Gonzalo García beeindruckt Mourinho: Die Entscheidung ist gefallen...

Real Madrid-Stürmer Gonzalo García zog bereits an den ersten Tagen des Trainingslagers die Aufmerksamkeit seiner Teamkollegen und des Trainerstabs auf sich. Die körperliche Verfassung des 22-Jährigen hat einen noch stärkeren Eindruck hinterlassen, als der Verein erwartet hatte.

Das Hauptziel des spanischen Angreifers ist es nun, sich beim neuen Cheftrainer José Mourinho zu beweisen und im Kader von Real zu bleiben.

In exzellenter Form ins Training zurückgekehrt

Laut Informationen der Diario AS ist Gonzalo García in einer hervorragenden körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gestartet.

Der Spieler hat nicht nur den Trainerstab, sondern auch seine Teamkollegen mit seinem Engagement, seiner Ausdauer und seinem hohen Vorbereitungsniveau im Training beeindruckt.

Damit zeigt der junge Stürmer, dass er bereit ist, vor der neuen Saison ernsthaft um einen Platz in der Startelf zu kämpfen.

Garcías Hauptziel ist klar

Der 22-jährige Angreifer möchte Real Madrid nicht verlassen. Er plant, im Team zu bleiben und José Mourinho von seinem Potenzial zu überzeugen.

Die Saisonvorbereitung könnte für García entscheidend sein. Genau in dieser Phase hat er die Chance, sich das Vertrauen des Cheftrainers zu verdienen und sich einen Platz im Kader für die neue Saison zu sichern.

War letzte Saison Mbappés Backup

Gonzalo García kam in der letzten Saison nicht regelmäßig in der ersten Mannschaft von Real zum Einsatz.

Er wurde meist als Kylian MbappéBackup-Option betrachtet, und seine Möglichkeiten, auf dem Platz zu stehen, waren begrenzt.

Dennoch zeigt der Spieler im Training, dass er bereit ist, beim Verein zu bleiben und sich dem Konkurrenzkampf im Sturm zu stellen.

Mourinho sprach sich gegen einen Verkauf aus

Berichten zufolge hat sich José Mourinho, der im Juni das Ruder bei Real Madrid übernahm, bereits gegen einen möglichen Verkauf von Gonzalo García ausgesprochen.

Der portugiesische Spezialist ist der Meinung, dass der junge Stürmer in der kommenden Saison für das Team wichtig sein wird.

Diese Entscheidung könnte García eine neue Chance eröffnen, sich zu beweisen. Nun hängt alles von seiner Leistung in der Vorbereitung und davon ab, wie sehr er Mourinhos Vertrauen rechtfertigen kann.