Linus Torvalds, der Gründer des Linux-Betriebssystems, hat unerwartet und scharf auf Community-Mitglieder reagiert, die sich gegen den Einsatz von KI-Technologien im Programmierprozess aussprechen. Als leitender Maintainer des Projekts betonte er nachdrücklich, dass Linux niemals eine KI-feindliche Plattform werden wird. Diese Aussage von Torvalds hat in der Open-Source-Welt große Diskussionen ausgelöst. Dies berichtet Ixbt.com .

In der offiziellen Entwicklerkorrespondenz forderte Torvalds diejenigen, die versuchen, KI-Tools zu verbieten, dazu auf, das Projekt zu verlassen oder einen eigenen Fork zu erstellen. Seiner Meinung nach darf Linux in seiner Entwicklung nicht stehen bleiben, und der Verzicht auf moderne Technologien sei ein Fehler. „Wenn Sie KI nicht mögen, können Sie gerne Ihren eigenen Fork erstellen oder einfach gehen“, betonte er.

KI ist nur ein neues Werkzeug

Torvalds sieht KI als ein weiteres Arbeitswerkzeug für Entwickler. Obwohl er vor einem Jahr noch 90 Prozent des Hypes in diesem Bereich als Marketing bezeichnete, räumt er heute ein, dass der praktische Nutzen der Technologie deutlich sichtbar ist. Seiner Meinung nach sind große Sprachmodelle wie ChatGPT noch nicht perfekt und können manchmal Fehler verursachen, aber sie sind sehr effektiv dabei, echte Schwachstellen im Code zu finden.

Greg Kroah-Hartman, verantwortlich für den stabilen Linux-Kernel-Zweig, unterstützte ebenfalls die Ansicht von Torvalds. Seinen Beobachtungen zufolge hat die Qualität der mit KI erstellten Fehlerberichte und Code-Analysen in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Dies trägt dazu bei, die Geschwindigkeit der Projektverbesserung zu erhöhen.

Linux in Rust und eine unerwartete Antwort

Wenige Tage nach Torvalds' Aussage tauchte im Internet ein einzigartiges symbolisches Projekt auf. Ein Student der Universität Peking hat unter dem Pseudonym Poseidon den Linux 0.11-Kernel vollständig in der Programmiersprache Rust neu geschrieben. Interessanterweise wurde bekannt, dass bei der Neuerstellung dieser historischen Kernel-Version aus dem Jahr 1991 ebenfalls KI-Unterstützung genutzt wurde.

Laut ixbt.com umfasst dieses Projekt über 47.000 Zeilen Code. Davon gehören 15.000 Zeilen direkt zum Kernel, der Rest sind Bibliotheken und Dienstprogramme aus jener Zeit. Der Autor des Projekts hat den Code nicht nur kopiert, sondern das gesamte erste Linux-System in Rust wiederbelebt. Dieses Experiment wurde in der Community unterschiedlich aufgenommen: Einige nannten es Zeitverschwendung, andere bewerteten es als sehr nützlich für Bildungszwecke.

Diese Nachricht ist auch für Entwickler und IT-Spezialisten in Usbekistan von Bedeutung, da die Integration der Sprache Rust in den Linux-Kernel und der Einzug von KI-Tools globale Trends sind. Torvalds' Entschlossenheit zeigt, dass selbst die konservativsten Systeme nicht abseits der technologischen Revolution stehen wollen. Vor 35 Jahren schuf Linus Torvalds Linux „just for fun“, heute wiederholt eine neue Generation dies mit Hilfe von KI und Rust.