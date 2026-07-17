Eine neue Ära in der Startup-Welt: Geheimnisse der Investitionsbeschaffung ohne Produkt

Die rasante Entwicklung von AI-Technologien stellt neue Anforderungen an das Startup-Ökosystem. Dass viele Investoren bereits in der Frühphase ein fertiges Produkt verlangen, stellt junge Unternehmer vor Herausforderungen. Im Rahmen der TechCrunch Disrupt 2026 Konferenz in San Francisco wurde nun eine Sondersitzung zu genau diesem Thema angekündigt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wird in der Podiumsdiskussion „Winning Pre-Seed Without a Product“ analysiert, wie Gründer, die noch kein fertiges Produkt (MVP), aber eine vielversprechende Idee haben, sich in der Pre-Seed-Phase eine Finanzierung sichern können. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der AI-Startups den Markt erobern und der Wettbewerb zunimmt.

Die Kunst, Investoren zu überzeugen

Auf der Veranstaltung vermitteln Branchenexperten Methoden des Storytellings und wie man bei Investoren tiefes Vertrauen in ein Projekt weckt. Derzeit achten Investoren nicht nur auf technische Lösungen, sondern auch auf die Vision des Gründers und den Ansatz zur Problemlösung. Diese Erfahrung kann auch für junge Startups in Usbekistan nützlich sein, da sich die Risikokapital-Kultur auf dem lokalen Markt allmählich festigt.

Axiom Partners Gründer Venkatachalam wird an der Sitzung teilnehmen. Er war zuvor bei Khosla Ventures und Social Capital tätig und gehörte zu den ersten Investoren in erfolgreiche Projekte wie Groq, GalileoAI und FirefliesAI. Sein neuer 52-Millionen-Dollar-Fonds zielt speziell darauf ab, AI-Gründer mit erfahrenen Experten zu vernetzen.

Zudem wird True Ventures Managing Partner Agarwal seine Erfahrungen teilen. Seit 2008 hat er mit über 500 Unternehmen und mehr als 1.000 Gründern gearbeitet. Laut Agarwal eröffnet der Wandel der Unternehmensinfrastruktur im Zeitalter der AI neue Möglichkeiten, wobei die Reife der Idee eine Schlüsselrolle spielt.

Wirtschaftliche Inklusion und Beschleunigung

Clements von Slauson & Co. wird ebenfalls an der Diskussion teilnehmen und sich auf die Unterstützung kleiner Unternehmen und die Erweiterung wirtschaftlicher Möglichkeiten konzentrieren. Das von seinem Unternehmen gegründete Accelerator-Programm unterstützt Gründer in der Anfangsphase dabei, ihren Weg zu finden.

Die Konferenz wird folgende Schwerpunkte behandeln:

Verhandlungen mit Investoren ohne Produkt;

Operative Entscheidungsfindung und Erstellung einer Go-to-Market-Strategie;

Beschleunigung der Projektentwicklung durch AI-Tools;

Aktuelle Trends und Anforderungen auf dem Risikokapitalmarkt.

Die TechCrunch Disrupt 2026 findet vom 13. bis 15. Oktober im Moscone West Zentrum statt. Diese Konferenz ist eine der renommiertesten Plattformen für die globale Tech-Community, und das gewonnene Wissen dürfte maßgeblich für den Erfolg von Startups sein.