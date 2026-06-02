Tatverdächtiger nach schrecklichem Mord in Sergeli festgenommen

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Tatverdächtiger nach schrecklichem Mord in Sergeli festgenommen

Nach dem schrecklichen Vorfall im Bezirk Sergeli unserer Hauptstadt, bei dem zwei Bürger ihr Leben verloren haben, werden rechtliche Schritte eingeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat offiziell ein Strafverfahren wegen dieses Mordes eingeleitet.

Es wurde mitgeteilt, dass sich diese Tragödie am 21. Mai dieses Jahres ereignete, wobei ein junges Mädchen, geboren 2004, und ein Staatsbürger der Volksrepublik China, geboren 1975, ums Leben kamen.

Aufgrund dieses tragischen Vorfalls wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 97, Teil 2 (Vorsätzlicher Mord) des Strafgesetzbuches der Republik Usbekistan eröffnet. Infolge der schnellen Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden wurde ein 1998 geborener Bürger, der verdächtigt wird, dieses Verbrechen begangen zu haben, verfahrensrechtlich festgenommen und inhaftiert.

Derzeit werden die Ermittlungen unter strenger Aufsicht fortgesetzt, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun und alle wahren Details und Hintergründe des Verbrechens vollständig aufzuklären.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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