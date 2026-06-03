HOHAN-LKW wegen Kreditrückstands versteigert

Kreditmittel sind Investitionen, die Banken an Unternehmer oder Bürger für gezielte Projekte, die Erweiterung des Tätigkeitsbereichs und die Geschäftsentwicklung gewähren, und sie müssen fristgerecht zurückgezahlt werden.



Wenn Kreditmittel nicht fristgerecht zurückgezahlt werden, sind die Banken gezwungen, sich an die Gerichte zu wenden. Die Gerichte verweisen den Fall wiederum an das Büro für Zwangsvollstreckung zur Beitreibung der Schulden.



Beispielsweise führte die Regionalabteilung Sirdaryo des Büros auf Grundlage eines Beschlusses des Wirtschaftsgerichts des Bezirks Gulistan Vollstreckungsmaßnahmen durch, um eine Kreditschuld in Höhe von 1,8 Mrd. UZS vom Schuldner B.G. GmbH zugunsten des Gläubigers Ipoteka Bank einzutreiben.



Infolge der Vollstreckungsmaßnahmen wurde der HOHAN -LKW der Schuldner-GmbH beschlagnahmt und mit einem Startpreis von 360 Mio. UZS zur Auktion gestellt.



Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Tilgung der Kreditschuld verwendet.