Bluesky macht seinen KI-Assistenten Attie zu einem offenen Forschungswerkzeug

Das soziale Netzwerk Bluesky hat seinen KI-Assistenten namens Attie grundlegend aktualisiert. Das Tool fungiert nun nicht mehr nur als Ersteller benutzerdefinierter Feeds, sondern auch als offenes Forschungsinstrument zur Datenanalyse auf der gesamten Plattform. Dieser Schritt soll die Informationssuche und -analyse für Nutzer im offenen AT Protocol-Ökosystem grundlegend vereinfachen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die vom Unternehmen eingeführte neue Quests-Funktion ermöglicht es Nutzern, offene Fragen zu Nachrichten und Informationen zu stellen, die sich im Bluesky-Netzwerk (auch "Atmosphäre" genannt) verbreiten. Laut ixbt.com ist dieses System nicht nur in die Bluesky-App integriert, sondern auch in alle anderen Dienste, die auf dem AT Protocol basieren. Dies ermöglicht es Nutzern, tiefgreifende Einblicke in das Geschehen im offenen sozialen Web zu erhalten.

Informationssicherheit und der Kampf gegen Desinformation

Jay Graber, Leiterin für Innovation bei Bluesky, betont, dass der Attie-Assistent zu einem Werkzeug werden soll, das dabei hilft, die Wahrheit in einer Zeit zunehmender Internet-Rauschsignale und Desinformation zu finden. Nutzer können die KI nun bitten, Trendthemen zu analysieren oder die einflussreichsten Konten in einem bestimmten Bereich oder einer Region zu identifizieren.

"Unser Ziel ist es zu beweisen, dass Werkzeuge, die helfen, die Welt zu verstehen, nützlicher sind als Technologien, die Menschen verwirren", sagt Graber. Ihr zufolge baut Attie Barrieren für normale Nutzer ohne technisches Fachwissen ab, um die Möglichkeiten des AT Protocol zu nutzen und ihre digitale Umgebung zu personalisieren.

Strategisches Wachstum und Monetarisierungspläne

Nachdem die Nutzerzahl von Bluesky im vergangenen Oktober 40 Millionen erreicht hatte, hat sich das Wachstumstempo leicht verlangsamt. Derzeit gibt es etwa 45,6 Millionen registrierte Konten auf der Plattform. Aus diesem Grund konzentriert sich das Unternehmen darauf, neue Nutzer zu gewinnen und zusätzliche Dienste zu entwickeln, die in Zukunft Einnahmen generieren könnten. Obwohl Attie derzeit kostenlos ist, ist es möglich, dass es später zu einem kostenpflichtigen Dienst wird.

Die aktualisierte Version des Attie-Assistenten befindet sich derzeit in der Beta-Testphase. Interessierte müssen sich auf eine spezielle Warteliste setzen lassen; der Zugang wird in den kommenden Wochen schrittweise für Nutzergruppen freigeschaltet. Im Rahmen des Projekts sind zudem ein neues Logo und spezielle Funktionen für Menschen mit Behinderungen geplant.

Obwohl ein Großteil der Bluesky-Community KI-Technologien aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen skeptisch gegenübersteht, versucht die Unternehmensführung, ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Nutzerperspektiven zu wahren, um die Lebensfähigkeit der Plattform zu sichern. Der Erfolg des Attie-Projekts soll die Position von Bluesky im Wettbewerb mit anderen Plattformen stärken.