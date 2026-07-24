Aktivist beendet Hungerstreik nach 26 Tagen

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Aktivist beendet Hungerstreik nach 26 Tagen

Ein bekannter indischer Umweltschützer und Sozialaktivist, Sonam Wangchuk, hat seinen 26-tägigen Hungerstreik offiziell beendet. Dies gab er am 24. Juli über seine X Social-Media-Seite bekannt.

Der 59-jährige Aktivist hatte seit dem 28. Juni die Nahrungsaufnahme verweigert, um eine von Studenten angeführte Protestbewegung im Land zu unterstützen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan nach einem Skandal um durchgesickerte Fragen für medizinische Prüfungen.

Kurz darauf weitete sich die Bewegung aus und schloss Vertreter verschiedener Sektoren, Sozialaktivisten sowie einfache Bürger ein. Infolgedessen entwickelten sich die Proteste zu einer groß angelegten Kampagne gegen die Politik der Regierung von Premierminister Narendra Modi.

Sonam Wangchuk erklärte, er habe sich nach Verhandlungen mit Minister J.P. Nadda, Dr. Jitendra Singh und der Führung von Ladakh dazu entschlossen, den Hungerstreik zu beenden.

Der Aktivist berichtete, dass 65 Abgeordnete aus verschiedenen politischen Parteien ihn ebenfalls dazu gedrängt hatten, das Fasten zu beenden. Er erinnerte zudem daran, dass er am 18. Juli von der Polizei vom Protestgelände in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wangchuk betonte, der Hauptgrund für seine Entscheidung, den Hungerstreik zu beenden, sei die Vermeidung möglicher Gewalt im Land und die Schaffung von Raum für Verhandlungen gewesen.

Gleichzeitig rief er seine Anhänger dazu auf, von radikalen Maßnahmen abzusehen, und betonte die Wichtigkeit, den Frieden zu wahren.

Es wurde bekannt, dass der Aktivist am 23. Juli seine Bereitschaft signalisiert hatte, das Fasten zu beenden, falls die Regierung garantieren würde, keine Gewalt gegen Studenten anzuwenden. Doch am selben Tag setzte die Polizei in Neu-Delhi Tränengas und Schlagstöcke ein, um die Demonstranten zu zerstreuen.

Dennoch versammelten sich die Demonstranten erneut auf dem Jantar-Mantar-Platz in der Hauptstadt, um ihre Aktionen fortzusetzen. Dies war der zweite Zusammenstoß zwischen Polizei und Aktivisten innerhalb der Woche.

Zum Abschluss des Hungerstreiks wiederholte Wangchuk eine Reihe seiner Forderungen an die Regierung. Dazu gehören Entschädigungszahlungen an die Familien von Studenten, die Suizid begangen haben, sowie die Sicherstellung des Rücktritts des Bildungsministers. Zuvor hatte er erklärt, er würde den Protest bis zu sechs Wochen fortsetzen, sofern es seine Gesundheit erlaube.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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