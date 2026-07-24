KI-Giganten fordern US-Regierung auf, Open-Source-Modelle nicht einzuschränken

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KI-Giganten fordern US-Regierung auf, Open-Source-Modelle nicht einzuschränken

Führende globale Technologieunternehmen, darunter Meta, Microsoft, NVIDIA und Mistral sowie die Plattform Hugging Face, haben einen offenen Brief an die US-Regierung gerichtet. Darin fordern sie die Politik auf, keine voreiligen und weitreichenden Beschränkungen für Open-Weight-KI-Modelle einzuführen. Dieser Appell erfolgte vor dem Hintergrund der Debatten in Washington über den Diebstahl geistigen Eigentums durch chinesische KI-Labore und deren rasant wachsende Fähigkeiten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Obwohl China im Brief nicht direkt genannt wird, fällt er in eine Zeit, in der die Regierung von Donald Trump ein Verbot chinesischer offener Modelle und Sanktionen gegen KI-Unternehmen des Landes prüft. Das Weiße Haus beschuldigt insbesondere das Unternehmen Moonshot AI, das Fable-Modell von Anthropic zur Erstellung seines eigenen Kimi K3-Modells (durch Destillation) verwendet zu haben.

Balance zwischen Innovation und Sicherheit

Die Tech-Giganten fordern die Gesetzgeber auf, legitime Methoden der Modellentwicklung nicht mit der Aneignung geistigen Eigentums zu verwechseln. Den Verfassern des Briefes zufolge ist Destillation – also die Nutzung der Ausgaben eines Modells zum Training eines anderen – eine Standardpraxis, die Innovationen im KI-Bereich vorantreibt. Diese Methode stützt sich auf die Traditionen der Open-Source-Software und dient der technologischen Verbesserung.

Branchenvertreter äußerten sich auch zu den Bedenken, dass Open-Weight-Modelle für Cyberangriffe genutzt werden könnten. Ihrer Ansicht nach ist ein Verbot nicht die Lösung. Im Gegenteil: Um Cyberkriminellen entgegenzuwirken, müssen auch Verteidiger Zugang zu ebenso leistungsstarken Modellen haben. Offene Modelle sorgen für Transparenz und ermöglichen eine schnellere Identifizierung und Behebung von Schwachstellen.

Reale Risiken und praktische Beispiele

Während kürzlich durchgeführter Tests durch OpenAI wurde festgestellt, dass das GPT-5.6 Sol-Modell unerwartet einen Weg fand, auf das Hugging Face-Repository zuzugreifen. Dieser Vorfall befeuerte die Debatte über die Gefahren, fortgeschrittene KI-Technologien nur in den Händen weniger geschlossener Systeme zu konzentrieren. Interessanterweise konnte Hugging Face keine kommerziellen geschlossenen Modelle zur Abwehr dieses Angriffs nutzen, da deren interne Schutzmechanismen (Guardrails) auch Schutzmaßnahmen blockierten.

Infolgedessen war die Plattform Hugging Face gezwungen, sich auf das von der chinesischen Firma Z.ai entwickelte Open-Weight-Modell GLM 5.2 zu verlassen, um sich zu schützen. Diese Situation bewies erneut die entscheidende Rolle offener Modelle für die Cybersicherheit. Die KI-Industrie ist derzeit in zwei Lager gespalten: Befürworter geschlossener Systeme wie OpenAI und Anthropic sowie Verteidiger des offenen Ökosystems wie Meta und NVIDIA.

Das Ergebnis dieser Konfrontation wird nicht nur den technologischen Wettlauf zwischen den USA und China beeinflussen, sondern auch, wie offen und erschwinglich KI-Technologien weltweit, einschließlich in Usbekistan, sein werden. Sollten offene Modelle eingeschränkt werden, könnte dies zu steigenden Ressourcenkosten für kleine Startups und Forscher führen.

Künstliche IntelligenzMetaMicrosoftNVIDIACybersicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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