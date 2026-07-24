Midjourney, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Bildgenerierung, baut seinen Tätigkeitsbereich weiter aus. Wie Bloomberg berichtet, hat das Unternehmen die beliebte soziale Astrologie-App Co-Star übernommen. Dieser Deal gilt als unerwarteter strategischer Schritt für Midjourney, da das Unternehmen bisher vor allem für Technologien zur Erstellung visueller Inhalte bekannt war. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die App Co-Star hat derzeit über 4,3 Millionen monatlich aktive Nutzer und ermöglicht es Menschen, Geburtshoroskope (astrologische Charts) zu erstellen und diese mit Freunden zu teilen. Die Plattform nutzt sowohl KI als auch professionelle Autoren, um Horoskope, Kompatibilitätsanalysen und verschiedene Ratschläge zu erstellen. Finanzielle Details der Übernahme wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Warum interessiert sich Midjourney für Astrologie?

Midjourney legt großen Wert auf die Diversifizierung seiner Produktpalette. Das Unternehmen versucht, Abteilungen nicht nur für die Text-zu-Bild- und Videogenerierung aufzubauen, sondern auch in den Bereichen Medizin und Wellness (Spa) Fuß zu fassen. Die Übernahme der Astrologie-App könnte Teil dieses groß angelegten Ökosystems sein. Mit seinem kompakten und spezialisierten Team wird Co-Star nun unter dem Dach von Midjourney weiterarbeiten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Übernahme ist, dass das 24-köpfige Team von Co-Star vollständig zu Midjourney gewechselt ist. Diese Experten verfügen über große Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von mobilen Verbraucher-Apps. Bekanntlich verfügt Midjourney bisher über keine eigene, unabhängige App, und Nutzer greifen hauptsächlich über einen Discord-Server auf den Dienst zu.

Ein Schritt in Richtung mobile App

Experten sind der Meinung, dass die Erfahrung des Co-Star-Teams eine entscheidende Rolle bei der Einführung der lang erwarteten, eigenständigen mobilen App für Midjourney spielen könnte. Der Erfolg von Co-Star bei der Schaffung benutzerfreundlicher Oberflächen und der Integration von Social-Media-Elementen eröffnet dem KI-Labor neue Möglichkeiten.

Diese Nachricht ist natürlich auch für Technologie-Enthusiasten in Usbekistan von Interesse. Die Dienste von Midjourney sind bei lokalen Designern und Marketern sehr beliebt. Es wird erwartet, dass die Übernahme einer Plattform wie Co-Star dazu beitragen wird, dass die Algorithmen von Midjourney in Zukunft personalisiertere und auf die Nutzerinteressen zugeschnittene Inhalte liefern.

Bisher haben Midjourney und Co-Star keine offizielle Stellungnahme zu zukünftigen gemeinsamen Projekten abgegeben. Der Vorstoß der KI in Bereiche, die mit menschlichen Emotionen, Schicksal und dem täglichen Leben verbunden sind, deutet jedoch auf den nächsten großen Trend in der Technologiewelt hin.