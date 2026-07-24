Wichtiger Meilenstein für ITER: Ring des weltweit größten Fusionsreaktors geschlossen

Auf der Baustelle des internationalen ITER-Fusionsprojekts in Südfrankreich wurde eine der wichtigsten Phasen beim Zusammenbau des zukünftigen Reaktors abgeschlossen. Ingenieure installierten den letzten, neunten Sektor der Vakuumkammer im zentralen Schacht des Tokamaks und schlossen ihn zu einem vollständigen Ring. Dieses Ereignis bringt die Menschheit einen weiteren Schritt näher an eine unerschöpfliche und saubere Energiequelle. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese gigantische Konstruktion hat die Form eines Torus — oder einfach gesagt eines „Donuts“ —, in dessen Inneren in Zukunft Plasma auf Temperaturen von über 100 Millionen Grad erhitzt und eingeschlossen wird. Das ist um ein Vielfaches heißer als im Zentrum der Sonne. Nach der vollständigen Montage wird das Gesamtgewicht der Vakuumkammer etwa 5000 Tonnen betragen.

Ingenieurskunst und hohe Präzision

Jeder Sektor ist nicht nur ein Teil der Kammer, sondern ein komplexes Ingenieursmodul, das die Vakuumhülle, Wärmeschilde und Elemente des supraleitenden Magnetsystems umfasst. Laut ixbt.com ist jedes Modul 11,3 Meter hoch, 6,6 Meter breit und wiegt etwa 400 Tonnen. Trotz dieser gewaltigen Ausmaße müssen alle Teile mit juwelierartiger Präzision zusammengefügt werden.

Die größte Herausforderung des Projekts lag nicht in der Masse der Konstruktionen, sondern in der extrem hohen Präzision bei deren Installation. Selbst eine minimale Abweichung könnte den Betrieb des Magnetsystems stören, das das superheiße Plasma einschließt. Wenn das Plasma die Reaktorwände berührt, stoppt der Prozess und das Gerät wird beschädigt.

Vier der neun Sektoren der Vakuumkammer wurden von dem südkoreanischen Unternehmen HD Hyundai hergestellt. Die ersten beiden Sektoren wurden 2010 in Auftrag gegeben, später wurde die Fertigung von zwei weiteren Modulen an dieses Unternehmen übertragen, um europäische Auftragnehmer zu ersetzen. Bis 2024 wurden alle Konstruktionen erfolgreich zur ITER-Baustelle geliefert.

Der Weg zur Energie der Zukunft

Der Abschluss der Montage der Vakuumkammer ist einer der wichtigsten Meilensteine des Projekts. Nun beginnen die Ingenieure mit der Installation der internen Systeme, der Montage der restlichen Elemente des Magnetsystems und der Vorbereitung des Reaktors auf erste Tests. Sobald diese Prozesse abgeschlossen sind, beginnt eines der größten wissenschaftlichen Experimente der Menschheitsgeschichte.

Das ITER-Projekt wird in Zusammenarbeit von sieben Teilnehmern realisiert: der Europäischen Union, den USA, Russland, China, Japan, Indien und Südkorea. Die Hauptziele des Projekts sind:

Demonstration einer langfristigen kontrollierten Kernfusion;

Schaffung einer technologischen Grundlage für kommerzielle Fusionskraftwerke;

Gewinnung einer umweltfreundlichen und nahezu unerschöpflichen Energiequelle.

Sollte dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden, könnte sich das globale Energiesystem grundlegend verändern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kernkraftwerken gilt die Fusion als sicherer und frei von Problemen mit radioaktiven Abfällen. Dies wird zur stärksten Waffe der Menschheit im Kampf gegen den globalen Klimawandel.