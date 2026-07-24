Wissenschaftler identifizieren die Art des Meteoriten, der die Dinosaurier auslöschte: Er war seltener als erwartet

Die Ursache der Katastrophe vor 66 Millionen Jahren, die fast 75 Prozent des Lebens auf der Erde, einschließlich der Dinosaurier, auslöschte, wurde endlich identifiziert. Neue Analysen eines internationalen Forscherteams zeigen, dass der Himmelskörper, der unseren Planeten traf, eine der seltensten Meteoritenarten war – ein kohliger Chondrit der Klasse CO (Ornans). Dies berichtete Ixbt.com berichtet darüber.

Um zu diesem Schluss zu gelangen, untersuchten Wissenschaftler Nickel-Isotope in der dünnen Tonschicht, die sich nach dem Einschlag am Ende der Kreidezeit gebildet hatte. Obwohl der Meteorit selbst beim Aufprall vollständig verdampfte, blieben seine mikroskopischen „chemischen Fingerabdrücke“ erhalten. Die Forschungsergebnisse wurden von der Publikation ixbt.com veröffentlicht.

Ein seltenes und uraltes Objekt

Kohlige Chondrite machen nur 5 Prozent aller auf der Erde gefundenen Meteoriten aus. Die Klasse CO ist ein sehr kleiner Teil dieser Gruppe. Solche Objekte gelten als Proben der ältesten Materie, die seit der Entstehung des Sonnensystems nahezu unverändert geblieben sind.

Wissenschaftler betonen, dass diese Entdeckung das Verständnis des globalen Aussterbemechanismus leicht verändert. Meteoriten der CO-Klasse enthalten deutlich weniger flüchtige Elemente wie Schwefel, Kohlenstoff, Zink und Wasser als andere Typen. Dies deutet darauf hin, dass der Hauptfaktor für die globale Abkühlung nicht die vom kosmischen Körper mitgebrachten Substanzen waren, sondern die riesigen Mengen an Staub und Trümmern, die infolge des Einschlags in die Atmosphäre geschleudert wurden.

Chicxulub-Krater und die Tiefen des Weltraums

Der Ursprung dieses Asteroiden ist noch unklar, aber Wissenschaftler stellen zwei Hypothesen auf. Er könnte sich im äußeren Teil des Asteroidengürtels in der Nähe von Jupiter oder in weiter entfernten Regionen des Sonnensystems gebildet haben.

Modernen Berechnungen zufolge schlug dieser riesige Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von 10–15 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 64.000 Kilometern pro Stunde auf der Erde ein. Dieser Zusammenstoß erzeugte den Chicxulub-Krater, der heute unter der Halbinsel Yucatán in Mexiko verborgen liegt.

Obwohl diese Studie das allgemeine Bild des Aussterbens der Dinosaurier nicht verändert, hat sie mit hoher Präzision bestimmt, welche Art von kosmischem „Gast“ eine der größten Tragödien in der Geschichte der Erde verursacht hat. Dies hilft uns, die Vergangenheit unseres Planeten und die potenziellen Gefahren aus dem Weltraum besser zu verstehen.