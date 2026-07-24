Könnte Kylian Mbappe in die Premier League wechseln: Arsenal-Option wird geprüft

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Könnte Kylian Mbappe in die Premier League wechseln: Arsenal-Option wird geprüft

Spekulationen darüber, dass der Stürmer von Frankreich und Real Madrid, Kylian Mbappe, seine Karriere in der Premier League fortsetzen könnte, sind wieder in den Fokus gerückt. Obwohl der Spieler mit großen Erwartungen in die spanische Hauptstadt gewechselt ist, sorgen ausbleibende mannschaftliche Erfolge für diverse Gerüchte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige französische Verteidiger Mikael Silvestre äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu Mbappes Zukunft. Er ist der Meinung, dass der Stürmer die am besten geeignete "Plattform" wählen muss, um seine hohen Ambitionen zu verwirklichen. Derzeit gestaltet sich der Gewinn prestigeträchtiger Trophäen mit Real Madrid schwierig, was die interne Motivation des Spielers beeinträchtigen könnte.

Mbappe hat es geschafft, in 103 Pflichtspielen für Real Madrid 86 Tore zu erzielen. In Bezug auf persönliche Statistiken bleibt er einer der Besten der Welt. Um jedoch ein Hauptanwärter auf den Ballon d'Or zu werden, ist der Gewinn von La Liga und der Champions League unerlässlich.

Arsenal und neue Herausforderungen

Interessanterweise wird der Londoner Club Arsenal, der in den letzten Jahren ein beachtliches Wachstum gezeigt hat, als mögliches Ziel für Mbappe genannt. Die "Gunners" warten, genau wie der Spieler selbst, sehnsüchtig auf ihren ersten Champions-League-Sieg. Eine Zusammenarbeit könnte für beide Seiten einen historischen Wendepunkt bedeuten.

Obwohl Mikael Silvestre daran zweifelt, dass dieser Transfer in naher Zukunft stattfinden wird, betonte er, dass man im Fußball nichts ausschließen könne. "Es ist im Moment schwer vorstellbar, aber im Fußball passiert alles unerwartet. Man sollte niemals 'niemals' sagen", so der ehemalige Verteidiger.

Mbappe ist derzeit 27 Jahre alt und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Während sein ehemaliger Verein, Paris Saint-Germain, weiterhin auf kontinentaler Ebene erfolgreich ist, bleibt Kylians titellose Serie in europäischen Wettbewerben ein wunder Punkt für ihn.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist diese Transfermöglichkeit ein interessantes Thema. Wenn man bedenkt, dass die Premier League eine der meistverfolgten Ligen des Landes ist, würde ein Wechsel von Mbappe zu Arsenal das Interesse an der Liga zweifellos auf ein noch höheres Niveau heben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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