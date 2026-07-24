Andrea Pirlo soll neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft werden

·63·Sport
Andrea Pirlo soll neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft werden

Es wird berichtet, dass der Hauptkandidat für den Posten des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft feststeht. Medienberichten zufolge könnte Andrea Pirlo das Team übernehmen und einen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschreiben.

Die Ernennung wurde noch nicht offiziell bestätigt. Es wird jedoch erwartet, dass die italienische Fußballführung die Entscheidung in den kommenden Tagen bekannt gibt.

Langfristiger Vertrag mit Pirlo geplant

Quellen zufolge hat sich die Führung der italienischen Nationalmannschaft auf Andrea Pirlo als Kandidaten festgelegt.

Mit dem Experten soll ein bis zum Sommer 2030 befristeter Arbeitsvertrag unterzeichnet werden. Dies zeigt, dass der Verband den neuen Trainer nicht als kurzfristige Lösung, sondern als langfristiges Projekt betrachtet.

Gleichzeitig gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass der Vertrag unterzeichnet wurde oder sich die Parteien in allen Punkten einig sind.

Italien erneut nicht bei der Weltmeisterschaft dabei

Der Trainerwechsel kam nach dem jüngsten Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf die Tagesordnung.

Die Italiener verloren das entscheidende Spiel gegen Bosnien und Herzegowina. Die reguläre Spielzeit endete mit einem 1:1 Unentschieden, und im Elfmeterschießen unterlag Italien mit 1:4. Infolgedessen hat das Team erneut die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst.

Infolgedessen hat das Team erneut die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst.

Die Ära Gattuso könnte zu Ende gehen

Gennaro Gattuso betreute die italienische Nationalmannschaft während der Qualifikationsphase.

Nachdem das Ziel, die Weltmeisterschaft zu erreichen, nicht erreicht wurde, steht die Zukunft des Trainers in Frage. Sollte Pirlos Ernennung offiziell bestätigt werden, wird er Gattuso ersetzen.

Situation in der Nationalmannschaft

Information

Potenzieller neuer Trainer

Andrea Pirlo

Vertragslaufzeit

Bis Sommer 2030

Aktueller Trainer

Gennaro Gattuso

Entscheidendes Ergebnis in der Qualifikation

1:4 nach Elfmeterschießen gegen Bosnien

Offizielle Ankündigung

Noch nicht erfolgt

Welche Aufgaben erwarten Pirlo?

Sollte die Ernennung erfolgen, beginnt Pirlo seine Arbeit in einer schwierigen Zeit für den italienischen Fußball.

Es wird erwartet, dass seine Hauptaufgaben wie folgt aussehen:

  • die Nationalmannschaft mental wieder aufzubauen;

  • eine neue Generation von Spielern in den Kader zu integrieren;

  • einen stabilen Spielstil zu entwickeln;

  • Italien zurück zu großen Turnieren zu führen;

  • ein starkes Team für die Weltmeisterschaft 2030 aufzubauen.

Für Pirlo ist dies eine Gelegenheit, seine Erfahrung aus dem Vereinsfußball auf Nationalmannschaftsebene unter Beweis zu stellen.

Offizielle Bestätigung erwartet

Medienberichten zufolge könnte Pirlos Ernennung in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden. Bis eine Stellungnahme des Verbandes vorliegt, gilt diese Nachricht jedoch nicht als endgültige Entscheidung.

Die größte Frage für die italienischen Fans bleibt unverändert: Kann der neue Trainer das Team aus der langjährigen Krise führen?

Glauben Sie, dass Andrea Pirlo die italienische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Andrea PirloItalienFußballWeltmeisterschaftTrainer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt