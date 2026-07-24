Rivian verklagt US-Regierung: Unternehmen fordert Millionenrückerstattung

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Rivian verklagt US-Regierung: Unternehmen fordert Millionenrückerstattung

Der amerikanische Elektrofahrzeughersteller Rivian hat Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Das Unternehmen strebt die vollständige Rückerstattung von Zöllen an, die während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingeführt und später für rechtswidrig erklärt wurden. Dieser rechtliche Schritt ist ein wichtiger Schritt für Rivian zur Sicherung der finanziellen Stabilität. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Den Informationen zufolge geht es um Gelder, die im Rahmen der „Liberation Day“-Steuern der Trump-Administration erhoben wurden. Obwohl der Oberste Gerichtshof der USA diese Zölle für verfassungswidrig erklärt hat, haben viele Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, ihr Geld zurückzuerhalten. Rivian-Finanzchefin Claire McDonough betonte im April, dass das Unternehmen mit der Rückerstattung von „zig Millionen Dollar“ rechne.

Finanzielle Stabilität und neue Modelle

Rivian befindet sich derzeit in der Produktionsphase seines ersten Massenmarkt-SUV-Modells, dem R2. Das Unternehmen plant, bis Ende des laufenden Jahres zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeuge auszuliefern. Aufgrund der hohen Investitionen in autonomes Fahren wird jedoch prognostiziert, dass das Unternehmen erst 2028 profitabel sein wird.

In der beim US-Handelsgericht eingereichten Klage werden neben der US-Regierung auch die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) sowie deren Kommissar Rodney Scott als Beklagte genannt. Laut TechCrunch hat die CBP bisher Anträge auf Rückerstattung potenzieller Gelder in Höhe von über 121 Milliarden Dollar entgegengenommen.

Analysten des Cato Institute weisen darauf hin, dass bisher nur 71 Milliarden Dollar zurückgezahlt wurden. Dies deutet auf künstliche Hürden und bürokratische Schwierigkeiten bei der Rückerstattung für importierende Unternehmen hin. Rivians Anwälte betonen, dass trotz des Urteils des Obersten Gerichtshofs die Rückzahlung ohne eine separate Klage nicht garantiert sei.

Rivian-Chef RJ Scaringe sagte letztes Jahr in einem Interview mit Reuters, dass diese Zölle die Kosten pro Fahrzeug um mehrere tausend Dollar erhöht hätten. Obwohl es dem Unternehmen gelungen ist, diesen Effekt bis Ende 2025 deutlich zu reduzieren, ist die Deckung vergangener Verluste in der aktuellen Wirtschaftslage von entscheidender Bedeutung.

Heute war Rivian gezwungen, Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Dollar zu verkaufen, um seine Barreserven aufzustocken. Sollte das Gericht zugunsten des Unternehmens entscheiden, werden diese Mittel in die Entwicklung neuer Modelle und den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen. Dies könnte ein strategischer Sieg für die Marke sein, die mit Giganten wie Tesla konkurriert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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