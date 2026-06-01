Maruf Otajonov bewertet die Leistung von Burak Özçivit (Video)

Der Schauspieler Maruf Otajonov äußerte seine Meinung zu dem Ein-Personen-Stück „Das schönste Mädchen Istanbuls“, das vom türkischen Schauspieler Burak Özçivit in Taschkent aufgeführt wurde.

Er betonte, dass Burak zwar kein professioneller Theaterschauspieler sei, seine Bühnenpräsenz und Leistung jedoch stärker waren als die vieler professioneller Schauspieler.

„Burak ist kein professioneller Theaterschauspieler, aber seine Bewegung ist stärker als die eines Profis. Er hat die Rolle perfekt gespielt, ohne die vom Regisseur vorgegebenen Grenzen zu überschreiten. Als Theaterschauspieler fällt es mir schwer, dies zu akzeptieren, aber ich akzeptiere ihn als Partner auf der Bühne.“

Das Wichtigste ist, dass er etwa 2.000 Zuschauer von Anfang bis Ende fesseln konnte. Das ist ein riesiges Ergebnis. Selbst die stärksten Schauspieler erreichen das nicht immer.

Während ein Teil des Publikums das Stück vollständig verstand, verfolgte ein anderer Teil es, ohne es ganz zu erfassen. Dennoch ist es eine große Kunst, das Publikum zu halten. Das schaffen nicht einmal Volkskünstler.

Ein Ein-Personen-Stück – also ein Bühnenwerk mit nur einem Schauspieler – ist eines der komplexesten Genres. Manchmal trauen sich nicht einmal zwei oder drei Schauspieler daran. Burak hat es geschafft.

Auch der Einsatz von Licht, Ton und technischer Ausstattung war auf hohem Niveau. Um ehrlich zu sein, habe ich eine solche Leistung von Burak nicht erwartet. Er hat einen großartigen Auftritt hingelegt“, sagte Maruf Otajonov.