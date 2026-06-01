Über wessen Erfolg hat sich Yulduz Usmonova am meisten gefreut?

Im Internationalen Kongresszentrum findet unter Teilnahme von Präsident Shavkat Mirziyoyev eine Zeremonie zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen an Vertreter aus Kultur und Kunst statt.

Während der Veranstaltung äußerte sich die Volkskünstlerin Usbekistans, Yulduz Usmonova, in einem Interview mit der Publikation „Darakchi“ und gratulierte den Preisträgern herzlich.

„Ich gratuliere allen meinen Kollegen, die heute eine Auszeichnung erhalten haben, von ganzem Herzen. Sie alle haben diese Auszeichnung verdient. Man muss jedoch auch sagen, dass es einige gibt, die eine Auszeichnung erhalten und dann wieder in der Versenkung verschwinden“, sagte die Sängerin.

Auf die Frage des Journalisten: „Über wen haben Sie sich unter den Preisträgern am meisten gefreut?“, ging Usmonova besonders ein.

„Ich habe mich sehr für Erkin Komilov gefreut. Um ehrlich zu sein, musste ich sogar weinen, als ich seine Worte hörte. Wenn möglich, findet das Video von ihm und veröffentlicht es – das ist meine Bitte. Er ist ein Mensch, der die Kunst wirklich im Herzen trägt. Es gibt den Spruch: ‚Kunst muss im Körper des Künstlers sein‘. Er sprach nicht, um jemanden zu loben, sondern verglich das Leben und die Vergangenheit auf wunderschöne Weise mit tiefer Bedeutung“, betonte die Sängerin.