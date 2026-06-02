Chelsea erklärt Verteidiger für unverkäuflich und lehnt Angebote ab

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Chelsea erklärt Verteidiger für unverkäuflich und lehnt Angebote ab

Der Chelsea FC hat mehrere Angebote für sein Eigengewächs Josh Acheampong abgelehnt. Die Londoner betrachten den 20-jährigen Verteidiger als wichtige Figur für die langfristige Zukunft des Teams. Trotz des Interesses anderer Premier League-Klubs hat die Führung an der Stamford Bridge beschlossen, ihn in West-London zu halten. Dies berichtet Goal.com berichtet. laut

Laut TEAMtalk hat Chelsea den vielseitigen Verteidiger auf die Liste der unverkäuflichen Spieler gesetzt, trotz des Interesses von Giganten wie Liverpool, Manchester City und Real Madrid. Diese Entscheidung wird direkt von Cheftrainer Xabi Alonso unterstützt. Der Trainer sieht in dem jungen Talent ein wichtiges Glied seiner taktischen Pläne.

Der englische U-21-Nationalspieler wird in der Vereinshierarchie hoch geschätzt und hat den Status eines unverkäuflichen Spielers erhalten. Das bedeutet, dass Acheampong nun neben Leistungsträgern wie Joao Felix, Cole Palmer und Moises Caicedo steht. Laut BBC hat Chelsea ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet, dass sie den Spieler nicht abgeben werden.

Arsenal, Newcastle und Crystal Palace beobachten die Situation genau. Auch Bournemouth zeigt seit dem letzten Sommertransferfenster weiterhin Interesse. Die Chelsea-Führung ist jedoch überzeugt, dass die Entwicklung des Spielers unter Xabi Alonso am besten verlaufen wird.

Acheampong hat in dieser Saison 17 Einsätze in der Premier League absolviert. Obwohl er meist von der Bank kam, hat er beim Trainerstab einen großen Eindruck hinterlassen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2029, was dem Verein einen Vorteil bei Verhandlungen verschafft.

ChelseaTransfersXabi AlonsoPremier LeagueFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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