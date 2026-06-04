Die brasilianische Nationalmannschaft wird im letzten Freundschaftsspiel gegen Ägypten vor der Weltmeisterschaft ohne ihren Hauptstar Neymar auflaufen. Der Stürmer wurde aufgrund seiner Verletzung offiziell aus dem Kader für die Reise nach Cleveland gestrichen. Der Star von "Santos" blieb, gegen die Zeit kämpfend, im Trainingslager der Nationalmannschaft, um intensive physiotherapeutische Behandlungen fortzusetzen. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Der brasilianische Fußballverband (CBF) bestätigte in einer offiziellen Erklärung am Donnerstag, dass der 34-jährige Fußballer in der Residenz in New Jersey bleiben wird. Das medizinische Team zog ein spezielles Programm zur Wiederherstellung der physischen Verfassung des Spielers langen Flügen und Reiseermüdung vor. Das Ziel ist es, Neymar vor dem ersten Spiel der Seleção im Turnier wieder in den Kader zu holen.

Der ehemalige Spieler von Paris Saint-Germain und Barcelona ist seit fast drei Wochen nicht mehr angetreten. Er hatte sich im Spiel gegen Coritiba in der brasilianischen Meisterschaft eine Wadenmuskelverletzung zugezogen. Aufgrund der Schwere des Muskelfaserrisses ergreifen die Ärzte Vorsichtsmaßnahmen. Das ganze Land beobachtet seinen Genesungsprozess, da er als der kreativste Spieler des Teams gilt.

Nationaltrainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass Neymar trotz der Verletzung Kapitän der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 bleiben wird. "Neymar wird bei uns sein. Wir glauben, dass er zum ersten Spiel gegen Marokko oder zum Spiel gegen Haiti bereit sein wird. Alle 26 ausgewählten Spieler werden am Turnier teilnehmen", sagte der Trainer.

Neben der physischen Genesung führte Carlo Ancelotti separate Gespräche mit Neymar über taktische Anweisungen. Obwohl es in der brasilianischen Presse Zweifel an der Einsatzfähigkeit des Fußballers gibt, ist der ehemalige Real-Madrid-Trainer überzeugt, dass der Stürmer mental auf große Herausforderungen vorbereitet ist.