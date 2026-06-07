Neue Welle: Lamine Yamal, Erling Haaland und die WM-Debütanten 2026

Bis zum Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bleibt weniger als eine Woche. Das von den USA, Mexiko und Kanada ausgetragene Turnier wird erstmals mit 48 Mannschaften stattfinden, was vielen Starfußballern die Chance auf ihr Debüt auf der globalen Bühne bietet. Einige Spieler waren bisher aufgrund ihres jungen Alters nicht dabei, andere, weil ihre Nationalmannschaften die Qualifikation verpasst hatten. Goal.com berichtet .

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich zum ersten Mal seit 1998 für das Turnier qualifiziert, und viele sehen sie als den "Geheimfavoriten" des Wettbewerbs. Neben Stars wie Martin Odegaard, Antonio Nusa und Alexander Sorloth liegt der Fokus auf Manchester Citys Stürmer Erling Haaland. Seine Bilanz im Nationalteam ist beeindruckend: 55 Tore in 49 Spielen. Dieser Sommer ist nicht nur Erling Haalands erste Weltmeisterschaft, sondern auch sein erstes großes internationales Turnier.

Norwegen trifft in der Gruppenphase auf den Irak, Senegal und Frankreich. Die gegnerischen Abwehrreihen sind jetzt schon besorgt über Erling Haalands schnelle Angriffe. Kann der Stürmer, der bei Manchester City Rekorde bricht, auch bei seinem WM-Debüt so treffsicher sein? Die meisten haben keine Zweifel.

Auch Spaniens neue Hoffnung Lamine Yamal steht im Rampenlicht. Seit seinem Debüt für Barcelona im Alter von 15 Jahren begeistert er die Welt mit seinen magischen Dribblings. Bei der Euro 2024 wurde Lamine Yamal zum echten Anführer und trug maßgeblich zum Titelgewinn Spaniens bei. Jetzt ist er bereit, die Weltmeisterschaft zu erobern.

Wenn Lamine Yamal in den USA eine ebenso glänzende Leistung zeigt wie in Europa, könnte er zum Hauptkandidaten für den Titel des weltbesten Fußballers werden. Neben diesen zwei Stars freuen sich mehr als zehn Weltklasse-Spieler sehnsüchtig auf ihre erste WM-Teilnahme.