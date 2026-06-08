Antonio Rüdiger verlängert Vertrag bei Real Madrid

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Antonio Rüdiger verlängert Vertrag bei Real Madrid

Trotz der Kritik um den deutschen Verteidiger Antonio Rüdiger steht er kurz davor, seine Zusammenarbeit mit Real Madrid fortzusetzen. Der Spieler teilte ein Foto mit Klubpräsident Florentino Pérez in den sozialen Medien und deutete damit eine neue Vereinbarung an. Der 33-jährige Innenverteidiger, dessen aktueller Vertrag ausläuft, wird voraussichtlich noch eine weitere Saison in Madrid bleiben. Laut Goal.com berichtet .

Im Klub finden große Veränderungen statt. Berichten zufolge arbeitet Real Madrid an Transfers für den Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté und den Inter-Spieler Denzel Dumfries, um die Mannschaft zu verstärken. Zudem heizen Gerüchte über eine Rückkehr von José Mourinho auf die Trainerbank die Stimmung um das Team an.

Während Antonio Rüdigers Spielstil und sein Verhalten auf dem Platz in Deutschland scharf kritisiert werden, stellte der ehemalige Fußballer Jermaine Jones ihn unter Schutz. Jones betonte, dass Spieler mit Charakter wie Rüdiger sowohl für den Verein als auch für die Nationalmannschaft von großer Bedeutung sind.

"Ich respektiere Lothar Matthäus, aber ich stimme ihm in der Sache Rüdiger nicht zu. Antonio ist eine Stütze für Real Madrid und die Nationalmannschaft. Es ist falsch, ihn nur anhand einzelner Situationen zu beurteilen", erklärte Jones. Seiner Meinung nach wird der aggressive Spielstil des Verteidigers oft falsch interpretiert.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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