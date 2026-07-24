Der Stürmer des AC Mailand und der portugiesischen Nationalmannschaft, Rafael Leao, könnte seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortsetzen. Berichten zufolge ist der Istanbuler Verein Fenerbahce in den Kampf um den Spieler eingestiegen und bereit, entscheidende Schritte für den Transfer zu unternehmen. Dieser Wechsel könnte zu einem der spektakulärsten Deals auf dem europäischen Fußballmarkt werden, nicht nur in der Türkei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen der Zeitung Corriere dello Sport ist die Führung des AC Mailand bereit, ihren Star für eine Summe von etwa 50 bis 60 Millionen Euro ziehen zu lassen. Der Verein möchte mit diesem Geld den Kader verstärken, insbesondere um das finanzielle Gleichgewicht nach den Verpflichtungen neuer Spieler wie Mario Gila und Goncalo Ramos wiederherzustellen. Derzeit sind Vertreter von Fenerbahce in Mailand eingetroffen, um sich mit den Agenten des Spielers zu treffen.

Hohes Gehalt und Konkurrenz

Fenerbahce bietet Rafael Leao ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro zuzüglich Boni. Dies gilt als einer der Rekordwerte für die türkische Meisterschaft. Bemerkenswert ist, dass auch der andere Istanbuler Gigant, Galatasaray, um den Spieler buhlt. Fenerbahce liegt jedoch derzeit mit seinem Angebot deutlich vor dem Rivalen.

Laut Gazzetta dello Sport sorgte Rafael Leaos Urlaub in der Türkei für zahlreiche Spekulationen. Der Spieler selbst erklärte, er sei bereit für neue Herausforderungen und würde in Italien für keinen anderen Verein als den AC Mailand spielen. Sollten keine Angebote von Giganten aus der englischen Premier League oder der spanischen La Liga eingehen, könnte die Türkei zu seinem Hauptziel werden.

Rafael Leao hat es mit einer endgültigen Entscheidung noch nicht eilig. Es wird erwartet, dass er sich der Saisonvorbereitungstour des Vereins durch Australien anschließt. Zudem sind Werbetermine des Spielers in Brasilien geplant. Milan wartet auf ein offizielles Angebot und möchte die Angelegenheit vor Schließung des Transferfensters klären.

Zur Erinnerung: Rafael Leao stand auch beim letzten Weltmeisterschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan auf dem Platz und konnte ein Tor erzielen. Obwohl seine Effizienz auf internationaler und Vereinsebene das Interesse vieler Teams geweckt hat, kommen derzeit nur türkische Vereine mit konkreten und finanziell attraktiven Angeboten auf ihn zu.