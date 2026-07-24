Trump deutet Möglichkeit eines massiven Schlags gegen Iran an: Teheran warnt

US-Präsident Donald Trump sagte, er erwäge die Möglichkeit eines Angriffs auf den Iran, der noch umfassender wäre als frühere. Der Axios-Reporter Barak Ravid berichtete, dass der amerikanische Staatschef kurz vor einer Entscheidung stehe und Washington auf eine mögliche Operation vorbereitet sei.

Teheran reagierte scharf auf diese Äußerungen. Iranische Beamte erklärten, dass jeder Angriff auf die Infrastruktur des Landes nicht unbeantwortet bleiben werde.

Trump: „Ich stehe kurz vor einer Entscheidung“

Axios-Reporter Barak Ravid zitierte im sozialen Netzwerk X aus seinem Gespräch mit Trump.

„Ich erwäge die Möglichkeit eines massiven Angriffs auf den Iran. Noch größer als die vorherigen. Ich stehe kurz vor einer Entscheidung. Wir sind darauf bestens vorbereitet“, sagte der US-Präsident dem Journalisten.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Spannungen zwischen Washington und Teheran eine gefährlichere Stufe erreichen könnten.

Bisher wurden jedoch weder das genaue Datum noch die Ziele oder das Ausmaß der möglichen Operation offiziell bekannt gegeben.

Iran bezeichnete die Drohungen als „Zeichen der Hilflosigkeit“

Mohsen Rezaei, ein Berater des iranischen Obersten Führers, bewertete die Drohungen der USA und die Aussagen über mögliche Schläge gegen die iranische Infrastruktur als „Verzweiflung“ Washingtons.

„Irans Antwort auf Angriffe auf die Infrastruktur wird scharf und entschlossen sein“, warnte Rezaei.

Er betonte, dass die jüngsten Handlungen der US-Führung eher Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Lage widerspiegeln als eine Machtdemonstration.

Rezaei erwähnte auch den Angriff auf Pilger in Schalamcheh. Die bereitgestellten Informationen enthielten jedoch keine Details zu diesem Vorfall oder Beweise für eine Verwicklung der USA.

Auch das iranische Militärkommando gab eine Erklärung ab

Laut der Agentur Pars Today reagierte auch das iranische Zentrale Militärkommando „Chatam al-Anbiya“ auf Trumps Aussagen.

In der Erklärung des Kommandos wurden sehr scharfe und beleidigende Begriffe gegenüber dem US-Präsidenten verwendet und die Drohung, die iranische Infrastruktur anzugreifen, verurteilt.

EADaily zitierte ebenfalls diese Erklärung. Die emotionalen und beleidigenden Ausdrücke darin spiegeln jedoch die Position der iranischen Seite wider und sollten nicht als unabhängige Fakten betrachtet werden.

Was könnte ein Schlag gegen die Infrastruktur bedeuten?

Die Hauptsorge der iranischen Seite betrifft mögliche Angriffe auf strategische Einrichtungen des Landes.

Zu solchen Zielen könnten theoretisch gehören:

Energieanlagen;

Militärbasen;

Transport- und Kommunikationsnetze;

Öl- und Gasinfrastruktur;

Anlagen der Verteidigungsindustrie

könnten dazugehören.

Die US-Regierung hat jedoch keine offiziellen Informationen darüber gegeben, welche Objekte in Betracht gezogen werden. Daher bleiben Vermutungen über spezifische Ziele unbestätigt.

Welche Risiken birgt die neue Eskalation für die Region?

Ein direkter militärischer Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die Lage im Nahen Osten haben.

Zu den möglichen Folgen gehören eine Ausweitung der militärischen Konfrontation in der Region, steigende Ölpreise, erhöhte Gefahren für maritime Handelsrouten und die Gefahr von Vergeltungsschlägen gegen US-Verbündete in der Region.

Derzeit schränken die scharfen Äußerungen der Parteien die Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung weiter ein. Ob Trump eine endgültige Entscheidung getroffen hat und wie die mögliche Antwort Teherans ausfallen wird, bestimmt den weiteren Verlauf der Ereignisse.

Glauben Sie, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran durch Verhandlungen entschärft werden können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.