Chelsea verstärkt die Defensive: Maxence Lacroix Transfer fix

Der Londoner Chelsea Klub steht kurz vor dem Abschluss seines nächsten großen Transfers in diesem Sommer. Die "Blues" haben eine Einigung über den Wechsel des Innenverteidigers Maxence Lacroix von Crystal Palace erzielt. Dieser Deal gilt als wichtiger Schritt, um die defensiven Probleme des Londoner Klubs zu beheben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut The Athletic beläuft sich die Ablösesumme auf etwa 52 Millionen Pfund (69 Millionen Dollar). Der 26-jährige französische Nationalspieler soll sich am Freitag dem medizinischen Check unterziehen. Danach wird er an der Stamford Bridge einen Sechsjahresvertrag bis 2032 unterschreiben.

Konkurrenzkampf in der Abwehr und Kaderveränderungen

Die Ankunft von Lacroixwird die Hierarchie in der Defensive voraussichtlich grundlegend verändern. Insbesondere die Zukunft der aktuellen Verteidiger wie Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah und Mamadou Sarr könnte in Frage gestellt sein. Der neue Cheftrainer Xabi Alonso möchte den neuen Verteidiger schnell in die Mannschaft integrieren.

Der 190 Zentimeter große Maxence Lacroix war in der vergangenen Saison ein fester Bestandteil von Crystal Palace und absolvierte 55 Pflichtspiele. Seine rasante Entwicklung seit seinem Wechsel von Wolfsburg hat seinen Marktwert von 18 Millionen Euro vervielfacht.

Laut Goal.com hat Crystal Palace bereits mit der Suche nach einem Nachfolger für ihren Leistungsträger begonnen. Die "Eagles" prüfen Optionen wie Chrislain Matsima vom FC Augsburg und Chibuike Nwaivu von Trabzonspor. Die Londoner müssen schnell handeln, um die defensive Stabilität bis zum Ende des Transferfensters zu wahren.

Dieser Transfer Chelsea passt zur langfristigen Strategie der Vereinsführung. Der Klub gewinnt nicht nur einen physisch starken Verteidiger, sondern auch einen, der im modernen Fußball spielstark ist. Lacroix' Erfahrung bei der Weltmeisterschaft 2026 mit der französischen Nationalmannschaft ist ein zusätzlicher Vorteil für das Team.