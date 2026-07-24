Borussia Dortmund gab Angebot für Said El Mala ab: Einigung nicht erzielt

·32·Sport
Borussia Dortmund gab Angebot für Said El Mala ab: Einigung nicht erzielt

Der deutsche Verein Borussia Dortmund hat ein offizielles Angebot für den Transfer des talentierten Stürmers Said El Mala vom 1. FC Köln unterbreitet. Der erste Versuch der Dortmunder blieb jedoch erfolglos. Laut Informationen von Sky Sport hält die Kölner Führung die gebotene Summe für deutlich unter dem Marktwert des Spielers. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Borussia Dortmund bot insgesamt 42 Millionen Euro für den 19-jährigen Spieler. Das Paket umfasste eine garantierte Ablösesumme von 26 Millionen Euro, 8 Millionen Euro an leicht erreichbaren Boni sowie weitere 8 Millionen Euro, die bei Erreichen schwierigerer Klauseln fällig geworden wären. Köln lehnte das Angebot jedoch ab, ohne es weiter zu prüfen.

Gescheiterter Deal mit Brentford

Die harte Haltung des 1. FC Köln kommt nicht von ungefähr. Zuvor hatte der englische Verein Brentford seine Bereitschaft signalisiert, 50 Millionen Euro (45 Millionen garantiert und 5 Millionen Boni) für Said El Mala zu zahlen, und die Parteien hatten bereits eine Einigung erzielt. Der Transfer scheiterte jedoch in letzter Minute, da die Mutter und der Berater des Spielers keine endgültige Zustimmung gaben.

Derzeit möchte Köln seinen Star nicht für weniger als die von Brentford gebotene Summe ziehen lassen. Borussia Dortmund müsste sein Angebot deutlich nachbessern, um auf dem Transfermarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Andernfalls könnten die Bundesliga-Vizemeister das junge Talent möglicherweise nicht verpflichten.

Köln-Cheftrainer René Wagner betonte, dass die Gerüchte um den Transfer die Stimmung von Said El Mala im Training nicht beeinträchtigt hätten. Dem Trainer zufolge verhalte sich der Spieler professionell und gebe in jedem Spiel alles. „Er zeigt sich jeden Tag als vollwertiges Mitglied der Mannschaft und lässt sich nicht anmerken, dass er mit den Gedanken woanders ist“, so René Wagner.

Dennoch deutete Sportdirektor Thomas Kessler an, dass die Türen für Verhandlungen offen bleiben. Ihm zufolge könnte sich die Führung an den Verhandlungstisch setzen, wenn die gebotene Summe in den Bereich rückt, den der Verein erwartet. Vorerst bleibt Said El Mala beim 1. FC Köln, doch eine Änderung der Situation vor Ende des Transferfensters ist durchaus möglich.

Borussia DortmundKölnSaid El MalaTransferBundesliga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt