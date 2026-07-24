Arda Guler beeindruckt alle im Training von Real Madrid

Während Real Madrid mit der Saisonvorbereitung beginnt, ist der talentierte türkische Mittelfeldspieler Arda Guler in den Fokus des Trainerstabs gerückt. Laut AS ist der Spieler in hervorragender körperlicher Verfassung und mit großem Ehrgeiz aus dem Urlaub zurückgekehrt. Nach nur zwei Trainingstagen loben die Experten des Vereins seine Fortschritte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Trainingszentrum Valdebebas beobachtete ein Mitglied des Trainerstabs Gulers Bewegungen und bemerkte: "Er fliegt förmlich." Dieser Ausdruck verbreitete sich schnell innerhalb der Mannschaft und wurde zu einem Symbol dafür, wie ernsthaft sich der türkische Spielmacher auf die neue Saison vorbereitet. Nachdem er in der Schlussphase der letzten Saison glänzte, strebt er nun einen festen Platz in der Startelf an.

Wettbewerb und neue Herausforderungen

Es ist klar, dass die neue Saison für Arda Guler nicht einfach wird, da der Konkurrenzkampf bei Real Madrid zugenommen hat. Erfahrene Spieler wie Bernardo Silva sind zum Team gestoßen, und auch das brasilianische Talent Endrick dürfte auf dem rechten Flügel für Konkurrenz sorgen. Sollte Mastantuono nicht verliehen werden, könnte auch er zu einem von Gulers Hauptkonkurrenten werden. Der türkische Star lässt sich von diesen Herausforderungen jedoch nicht einschüchtern.

In der vergangenen Saison absolvierte Guler 51 Pflichtspiele, erzielte 6 Tore und gab 14 Vorlagen. Bemerkenswert ist, dass 8 seiner Assists auf das Konto von Kylian Mbappe gingen. Das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Spielern auf dem Platz soll zu einer neuen Waffe in der Offensive der Madrilenen werden.

Gulers frühe Rückkehr und sein Engagement im Training verschaffen ihm einen gewissen Vorteil gegenüber seinen Teamkollegen. Er möchte die Verantwortung, die er in der entscheidenden Phase der letzten Saison übernommen hat, weiter ausbauen und das Vertrauen der Trainer voll und ganz rechtfertigen. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der türkischen Nationalmannschaft bei der EM konzentriert sich der Spieler nun voll auf seine Karriere im Verein.

Aktuell befindet sich der Spieler in der besten körperlichen Verfassung seiner Karriere. Seine Schnelligkeit, Ballbehandlung und Spielübersicht werden von den Trainern hoch bewertet. Auch die Führung von Real Madrid setzt großes Vertrauen in Gulers Potenzial und sieht in ihm einen der zukünftigen Anführer des Teams.