Der Star von Bayern München und der französischen Nationalmannschaft, Michael Olise, hat mit einer unerwarteten Aktion die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf sich gezogen. Nach der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft nutzte der talentierte Flügelspieler seinen Urlaub, um auf den Straßen von New York mit Amateuren Fußball zu spielen. Dieses Ereignis unterstrich einmal mehr die aufrichtige Liebe des Stars zum Spiel, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com schloss sich der 24-Jährige einem von der Plattform GoodRec organisierten Spiel auf einem öffentlichen Platz in New York an. Das Interessanteste dabei: Der ehemalige Star von Crystal Palace betrat den Platz nicht in Fußballschuhen, sondern in einfachen Socken und weiter Hose. Dennoch zeigte er sein technisches Können und setzte seine typischen Dribblings von der rechten Außenbahn in die Mitte ein.

Der Beste, selbst in Socken

Nach dem Spiel machte Michael Olise Fotos mit allen Teilnehmern und unterhielt sich mit den Fans. Die Organisatoren teilten diese Momente in den sozialen Medien und bedankten sich: „Er hat uns sogar in Socken besiegt. Danke, dass du zu unserem Spiel in New York gekommen bist!“ Dies zeigte, wie nah Profifußballer den Fans sein können.

Dieses spontane Treffen war die logische Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Saison für Olise. Er stellte einen neuen Rekord für Les Bleus auf, indem er während der Weltmeisterschaft sieben Vorlagen gab. Seine Leistungen auf internationaler und Vereinsebene werden von Experten hoch bewertet.

Zur Information: Michael Olise absolvierte in der vergangenen Saison 52 Spiele für Bayern München in allen Wettbewerben, erzielte dabei 22 Tore und gab 31 Vorlagen. Die Führung und die Fans der Münchner hoffen, dass der Stürmer diese hervorragende Form auch in der neuen Saison beibehalten kann.

Derzeit setzt der Spieler seinen Kurzurlaub fort. Es wird erwartet, dass er bald ins Trainingslager von Bayern München zurückkehrt, um sich auf die Vorbereitung zur neuen Saison anzuschließen. Der Bundesliga-Gigant legt besonderen Wert auf die körperliche Regeneration seiner Leistungsträger, die bis in die späten Phasen der Weltmeisterschaft vorgestoßen sind.