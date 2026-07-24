Marescas erstes Trainingslager bei City: Wer bleibt im Kader?

"Manchester City"s neuer Cheftrainer Enzo Maresca hat die Saisonvorbereitung mit 23 Spielern begonnen. Während die meisten Stars noch nicht zurückgekehrt sind, haben Leihrückkehrer und Akademie-Talente die Chance, den Trainer zu überzeugen.

Beim Training sind Stammspieler der letzten Saison dabei, wie Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov und Phil Foden. Marescas Hauptaufgabe ist es nun zu entscheiden, wer bleibt, wer verliehen wird und von wem man sich trennt.

Die Stars kehren schrittweise zurück

Spieler wie Rodri, Erling Haaland, Marc Guehi, Elliot Anderson und Jeremy Doku sind noch nicht ins Training eingestiegen.

Daher liegt der Fokus zunächst auf Jugendspielern, Leihrückkehrern und jenen, die letzte Saison weniger Einsatzzeit hatten.

Für Maresca ist dies eine Phase der Evaluierung, für die Spieler die beste Gelegenheit, einen ersten positiven Eindruck zu hinterlassen.

Wichtige Chance für Khusanov

Abdukodir Khusanov war einer der ersten Stammspieler, die an MarescasTraining teilnahmen.

Der 22-jährige Innenverteidiger absolvierte 2025/2026 seine erste volle Saison bei Manchester City und überzeugte durch defensive Stabilität. Er trug zudem zu den Erfolgen im Ligapokal und FA Cup bei.

Da Usbekistan in der Gruppenphase der WM ausschied, konnte Khusanov früher zum Verein zurückkehren. Er versucht nun, Marescas taktische Vorgaben schnell zu verinnerlichen.

Da Marc Guehi und andere Verteidiger noch fehlen, könnte Khusanov im Training mehr Verantwortung übernehmen.

Donnarumma ist von Tag eins an bereit

Bei den Torhütern liegt der Fokus auf Gianluigi Donnarumma.

Da Italien die WM verpasste, konnte der 27-Jährige den Sommer zur Erholung nutzen. Maresca hat seinen Stammtorhüter somit in Topform zur Verfügung.

Der erfahrene Marcus Bettinelli trainiert als Stellvertreter. Auch die jungen Keeper Oliver Watmuff und Jack Uint sind dabei.

Der 18-jährige Watmuff war an Rochdale ausgeliehen und blieb in 18 von 39 Spielen ohne Gegentor. Eine erneute Leihe nach der Asien-Tour ist möglich.

Starker Konkurrenzkampf in der Abwehr

Neben Khusanov kämpft auch Vitor Reis um einen Platz. Der 20-jährige Brasilianer sammelte während seiner Leihe bei Girona wertvolle Erfahrung gegen Top-Stürmer.

Die Zukunft von Rico Lewis ist noch offen. Nottingham Forest und Everton sollen Interesse zeigen. Seine Vielseitigkeit ist ein Plus, doch die Spielpraxis wird entscheidend sein.

Max Alleyne ist von einer Leihe zurück. Steven Mfuni könnte nach seiner Verletzung erneut in die Championship verliehen werden.

Foden startet unter Maresca neu

Phil Foden erzielte letzte Saison 7 Tore und 5 Assists in 34 Premier-League-Spielen. Er wurde jedoch nicht für die WM nominiert.

Die Nicht-Teilnahme am Turnier ermöglichte dem 26-Jährigen eine komplette Vorbereitung.

Foden könnte ein Schlüsselspieler in Marescas System werden, muss aber beweisen, dass er zu den gefährlichsten offensiven Mittelfeldspielern Europas gehört.

Entscheidendes Camp für Nico Gonzalez und Echeverri

Nico Gonzalez kam in der Rückrunde auf 11 Einsätze, saß aber oft auf der Bank.

Seine Berater prüfen derzeit Optionen. Das Trainingslager ist seine Chance, Maresca zu überzeugen.

Auch die Zukunft von Claudio Echeverri ist offen. Der Argentinier war an Bayer und Girona ausgeliehen. Nun entscheidet der Stab über seinen Verbleib.

Savio muss sich ebenfalls beweisen. Tottenham zeigt Interesse, und Marescas Urteil wird über seine Zukunft entscheiden.

Große Chance für Akademie-Talente

Mehrere Talente aus der Akademie nehmen am Camp teil.

Die Brüder Floyd und Tyrone Samba stehen im Fokus, da beide im FA Youth Cup Finale trafen. Die 17-Jährigen wollen ihr Potenzial zeigen.

Xavier Parker wird von Top-Klubs umworben. City plant langfristig mit dem 16-jährigen Mittelfeldspieler.

Divine Mukasa kehrt mit Championship-Erfahrung zurück. Ryan McAidoo gilt nach seinem Debüt als eines der größten Flügel-Talente.

Der für 10 Millionen Pfund von Leicester verpflichtete Jeremy Monga steht ebenfalls unter Beobachtung. Er ist der jüngste Torschütze der Championship-Geschichte.

Offene Zukunft im Sturm

Divine Mubama spielte letzte Saison über 1600 Minuten in der Championship (5 Tore, 1 Assist).

Maresca bewertet nun seine Erstliga-Tauglichkeit. Bei mangelnder Spielzeit droht eine erneute Leihe.

Mahamadu Sangare erzielte 15 Tore in 30 Spielen. Dennoch wird eine Leihe in die Ligue 1 oder Bundesliga erwartet.

Die 23 Spieler im Training mit Maresca

Torhüter: Gianluigi Donnarumma, Markus Bettinelli, Oliver Watmuff, Jack Uint.

Verteidiger: Rico Lewis, Brooklyn Nfonkeu, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Steven Mfuni.

Mittelfeld und Flügel: Christian McFarlane, Nico Gonzalez, Floyd Samba, Claudio Echeverri, Phil Foden, Tyrone Samba, Xavier Parker, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Jeremy Monga, Savio.

Stürmer: Divine Mubama, Mahamadu Sangare.

Entscheidungen über den Kader stehen bevor

Sportdirektor Hugo Viana und Enzo Maresca arbeiten den Sommer über an der Kaderplanung.

Mit der Rückkehr der Stars wird der Konkurrenzkampf härter. Die aktuelle Zeit ist für die Spieler begrenzt, um sich für den Kader zu empfehlen.

Die Mischung aus Stammkräften wie Khusanov, Donnarumma und Foden sowie Talenten wie Monga und den Samba-Brüdern zeigt den Aufbruch bei City.

Glaubst du, dass Abdukodir Khusanov unter Maresca zum Stammspieler wird? Schreib es in die Kommentare.