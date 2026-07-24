Mobiles Internet in Indiens Hauptstadt wegen Massenprotesten abgeschaltet

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Mobiles Internet in Indiens Hauptstadt wegen Massenprotesten abgeschaltet

Die indische Regierung hat Telekommunikationsunternehmen angewiesen, mobile Internetdienste in den zentralen Bezirken der Hauptstadt Delhi auszusetzen. Diese drastische Maßnahme wurde vor dem Hintergrund anhaltender großflächiger Proteste junger Menschen ergriffen. Laut Reuters fordern die Demonstranten den Rücktritt des Bildungsministers des Landes. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Vertreter der Regierung und des Telekommunikationsministeriums haben sich bisher nicht offiziell zu dieser Entscheidung geäußert. Auch die führenden indischen Anbieter — Jio, im Besitz des Milliardärs Mukesh Ambani, sowie Bharti Airtel und Vodafone-Idea — ließen Anfragen von Journalisten zur Situation unbeantwortet.

Berichten zufolge ist das mobile Datennetz am Donnerstagabend, dem 23. Juli, in vielen Gebieten im Zentrum von Delhi vollständig ausgefallen. Dies verursachte ernsthafte Probleme nicht nur für die Demonstranten, sondern auch für die normale Bevölkerung und Unternehmer. Insbesondere Laden- und Restaurantbesitzer beklagen, dass sie keine Online-Zahlungen mehr entgegennehmen können.

Gründe für die Proteste und die Krise im Bildungssystem

Der Hauptgrund für die Demonstrationen liegt in einem großen Skandal, der sich im Mai ereignete. Damals wurde bekannt, dass Unterlagen für Aufnahmeprüfungen an Hochschulen vorzeitig durchgesickert waren. Dieses Leck betraf das Schicksal von etwa 2 Millionen Studenten und löste eine Protestwelle im ganzen Land aus.

Studenten und Aktivisten campieren seit letztem Monat im Zentrum von Delhi und fordern den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan. Sie sind der Meinung, dass das Ministerium direkt für die Korruption im System und das Versagen bei der Datensicherheit verantwortlich ist. Aufgrund der Eskalation der Lage beschlossen die Behörden, die digitale Kommunikation einzuschränken, um Unruhen zu verhindern.

Die Praxis, das Internet bei Massenveranstaltungen oder Protesten abzuschalten, wird in Indien häufig beobachtet. Die Regierung begründet dies meist mit der Verhinderung von Desinformation und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Menschenrechtler betonen jedoch, dass solche Maßnahmen die Meinungsfreiheit und das Recht auf Zugang zu Informationen verletzen.

Derzeit gibt es keine genauen Informationen darüber, wann die Kommunikation im Stadtzentrum wiederhergestellt wird. Die Demonstranten erklären, dass sie das Gebiet nicht verlassen werden, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Dieses Ereignis hat die Themen Bildungsreform und Transparenz in der indischen Regierungsführung erneut auf die Tagesordnung gesetzt.

IndienDelhiInternetProtesteBildung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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