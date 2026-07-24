Seltener weißer Puma mit blauen Augen und rosa Nase in Nicaragua geboren

Im Thomas-Belt-Zoo in Juigalpa wurde ein seltener Albino-Puma geboren. Der Puma hat ein komplett weißes Fell, blaue Augen und eine rosa Nase. Dieses Erscheinungsbild ist auf Albinismus zurückzuführen und kommt bei Pumas nur sehr selten vor.

Tierärzte haben bestätigt, dass sich das Tier gesund entwickelt. Sein Zustand wird ständig überwacht, und es werden Maßnahmen ergriffen, um es vor Sonnenlicht und Umwelteinflüssen zu schützen.

Albino-Tiere sind aufgrund des Pigmentmangels in Haut und Augen empfindlich gegenüber hellem Licht. In freier Wildbahn stellt ihre weiße Farbe zudem eine Herausforderung dar, da sie zwischen Pflanzen und Steinen leicht zu erkennen sind.

Die Mitarbeiter des Zoos erklärten, dass der Puma besondere Pflege benötigt, und beobachten weiterhin seine Entwicklung.