Vor dem offiziellen Start der Weltmeisterschaft bestritt die usbekische Nationalmannschaft ihr letztes ernsthaftes Testspiel. In einem dramatischen Spiel in New York gegen die starke niederländische Mannschaft, die als einer der Hauptfavoriten auf den WM-Titel gilt, unterlagen unsere Vertreter mit 1:2. Der erfahrene Igor Sergeyev von den „Weißen Wölfen“ konnte nur einmal auf zwei von Cody Gakpo verwandelte Elfmeter des gegnerischen Topstürmers antworten. Nach dem Spiel begannen prominente ausländische Sportexperten, die Leistungen der Teams sorgfältig zu analysieren.

Insbesondere die berühmte The World Inform Publikation veröffentlichte nach diesem historischen Spiel einen umfassenden analytischen Artikel über die Leistung der usbekischen Nationalmannschaft. Die Publikation stellte fest, dass Fabio Cannavaros Schützlinge auch im zweiten Freundschaftsspiel im Juni die Bitterkeit der Niederlage schmeckten – zuvor hatten unsere Vertreter auch gegen die kanadische Nationalmannschaft verloren. Experten zufolge hätte das Ergebnis aufgrund des Klassenunterschieds auf dem Platz deutlich höher ausfallen können, wenn Ronald Koemans Spieler alles gegeben hätten. Ausländische Analysten vergaben mehreren unserer Spieler, die Hauptverantwortliche für die Niederlage waren und nicht das erwartete Niveau zeigten, sehr niedrige Bewertungen auf einer 10-Punkte-Skala:

Jahongir O‘rozov — 3 Punkte

Dieses Spiel wurde zum echten Pech für den jungen Verteidiger. Von Beginn an konnte Donyell Malen ihn leicht überwinden, und später beging O‘rozov im Strafraum ein Foul an Xavi Simons, was den ersten Elfmeter zur Folge hatte. Jahongir konnte die schnellen und gefährlichen Angreifer des Gegners während des gesamten Spiels nicht in den Griff bekommen.

Farrukh Sayfiyev — 3 Punkte

Auch in der rechten Abwehr unserer Nationalmannschaft zeigten sich ernsthafte Probleme. Der niederländische Star Cody Gakpo agierte gegen Sayfiyev ohne Schwierigkeiten und schlug problemlos gefährliche Flanken von der Außenbahn. Farrukh verlor alle drei Zweikämpfe auf dem Feld, und sein einziger Schuss im Angriff wurde vom gegnerischen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong abgefälscht.

Abduqodir Husanov — 3 Punkte

Obwohl Husanov, der in der Innenverteidigung spielte, während des Spiels mit mehreren positiven Aktionen auffiel, darunter Balleroberungen und das Klären eines gegnerischen Schusses von der Torlinie, machte er am Ende des Spiels einen groben Fehler. Er stieß Jan Paul van Hecke bei einer Eckball-Situation und verursachte so den zweiten entscheidenden Elfmeter gegen unser Team. Laut Statistik gewann er nur eines von sechs Duellen.

Oston O‘runov und Abbosbek Fayzullaev — 3 Punkte

Das offensive Duo Oston O‘runov und Abbosbek Fayzullaev, in das die Fans große Hoffnungen setzten, verschwand vollständig vom Feld. Sie versorgten Stürmer Eldor Shomurodov weder mit nützlichen Pässen noch kreierten sie selbst gefährliche Situationen. In einer Situation konnten beide unsere Spieler eine günstige Gelegenheit nach einem Fehler von Virgil van Dijk nicht nutzen. Unsere Vertreter machten viele Passfehler auf dem Feld und verloren den Ball in Dribblings.

Diese bittere, aber lehrreiche Niederlage wird dem Trainerteam unserer Nationalmannschaft zweifellos als gute Lektion dienen, um vor den offiziellen WM-Spielen an den Mängeln zu arbeiten. Verfolgen Sie die kommenden historischen Schritte unserer Nationalmannschaft bei der zukünftigen Weltmeisterschaft, die neuesten Änderungen im Kader und die heißesten Nachrichten von den US-amerikanischen Rasenplätzen immer mit uns auf den Zamin-Seiten!