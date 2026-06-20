Warum ist Arsenal-Torhüter David Raya bei der spanischen Nationalmannschaft auf der Ersatzbank?

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Warum ist Arsenal-Torhüter David Raya bei der spanischen Nationalmannschaft auf der Ersatzbank?

Obwohl die spanische Nationalmannschaft einen der stärksten Kader für die Weltmeisterschaft 2026 besitzt, sorgt die Frage nach dem Stammtorhüter für hitzige Debatten unter Experten und Fans. David Raya, der beim Londoner FC Arsenal zu einem der besten Torhüter Europas aufgestiegen ist, bleibt überraschenderweise auf der Ersatzbank der Nationalmannschaft. Nationaltrainer Luis de la Fuente beharrt trotz aller Kritik auf seiner Wahl von Unai Simon. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Während die statistischen Daten für den Arsenal-Keeper sprechen, überrascht die Unbeugsamkeit der Entscheidung des Trainers viele. Laut Goal.com verstehen nicht nur Arsenal-Fans, sondern auch Barcelona-Anhänger nicht, warum talentierte Torhüter wie David Raya und Joan Garcia im Schatten von Unai Simon stehen. Diese Kritik verstärkte sich insbesondere nach Spaniens torlosem Unentschieden gegen Kap Verde im ersten Gruppenspiel.

Europas bester Torhüter

In der letzten Saison stellte David Raya nicht nur in der englischen Premier League, sondern in ganz Europa die besten Werte auf. Der 30-jährige Torhüter gewann zum dritten Mal in Folge den "Goldenen Handschuh" der Premier League. Er bestritt 37 Spiele, hielt 19 Mal die Null und ließ nur 26 Gegentore zu. Dieses Ergebnis war ein entscheidender Faktor für den lang ersehnten Meistertitel des FC Arsenal.

Rayas Können beschränkt sich nicht nur auf die nationale Liga. Auch in der letzten Saison der Champions League zeigte er ein hohes Niveau und blieb in 9 von 14 Spielen ohne Gegentor. Seine Paraden in den Spielen gegen Manchester United, Brighton und Chelsea sowie seine spektakulären Rettungen gegen West Ham sind den Fans in Erinnerung geblieben. Dennoch vertraut Luis de la Fuente weiterhin auf seinen "zuverlässigen" Nummer eins Unai Simon.

Die Wahl des Trainers und der Wettbewerb

Statistisch gesehen ist Unai Simon nicht einmal der zweitbeste Torhüter in den Aufzeichnungen der spanischen Nationalmannschaft. Joan Garcia belegt mit 15 Clean Sheets den zweiten Platz hinter Raya. Doch die Ansichten des Trainers zur taktischen Flexibilität und zum Spielstil spielen Simon in die Karten. Der Trainer stellt die Hierarchie und Stabilität innerhalb des Teams über alles.

Ob die nächsten Spiele der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Türen für David Raya öffnen werden, wird die Zeit zeigen. Vorerst muss Europas bester Torhüter die Ehre seines Landes von der Ersatzbank aus verteidigen. Diese Situation lässt die Fußballwelt die Frage offen: "Echtes Können oder Vertrauen des Trainers?"

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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