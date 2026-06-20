WM 2026: USA gegen Australien 2:0 (Tore ansehen)
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WM 2026. 2. Spieltag
Im zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft trat die US-Nationalmannschaft gegen Australien an. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino gewann mit 2:0. Zunächst erzielte Burgess von den „Kangurus“ in der 11. Minute ein Eigentor. In der 44. Minute schoss Freeman das zweite Tor.
WM 2026. 2. Spieltag
USA – Australien 2:0
Tore: Burgess 11 (ET), Freeman 44
Damit hat die USA nach zwei Spielen 6 Punkte gesammelt und den Einzug in die nächste Runde geschafft. Australien belegt mit 3 Punkten den zweiten Platz.
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