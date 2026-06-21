Japan besiegt Tunesien deutlich: Gruppe F heizt sich auf

Die Spiele des zweiten Spieltags in der Gruppe F der Weltmeisterschaft sind abgeschlossen. Nach dem deutlichen Sieg der Niederlande gegen Schweden (5:1) trat die japanische Nationalmannschaft gegen Tunesien an. Im Estadio BBVA in Monterrey, Mexiko, zeigten die Asiaten eine klare Überlegenheit und sicherten sich einen souveränen 4:0-Sieg.

Spielchronik und Tore

Die japanische Nationalmannschaft übernahm von Beginn an die Initiative und setzte die tunesische Defensive unter ständigen Druck. Diese Taktik zahlte sich schnell aus:

4. Minute: Daichi Kamada eröffnete den Spielstand — 0:1.

31. Minute: Ayse Ueda baute den Vorsprung aus — 0:2.

69. Minute: Jun’ya Ito erzielte das dritte Tor für Japan — 0:3.

84. Minute: Ayse Ueda erzielte seinen zweiten Treffer, vollendete seinen Doppelpack und besiegelte das Endergebnis — 0:4.

Tabellensituation der Gruppe

Nach diesem wichtigen Sieg haben sich die Chancen der japanischen Nationalmannschaft auf den Einzug in die K.-o.-Runde deutlich verbessert. Derzeit führen die Niederlande mit 4 Punkten die Gruppe F an, während Schweden 3 Punkte auf dem Konto hat. Die Spiele der nächsten Runde werden endgültig entscheiden, wer das Ticket für die Playoffs erhält.

Startaufstellungen

Nachfolgend finden Sie die Liste der Spieler, die die Partie von Beginn an bestritten haben:

Tunesien — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.

Japan — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.