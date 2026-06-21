Japan besiegt Tunesien deutlich: Gruppe F heizt sich auf

·55·Sport
Japan besiegt Tunesien deutlich: Gruppe F heizt sich auf

Die Spiele des zweiten Spieltags in der Gruppe F der Weltmeisterschaft sind abgeschlossen. Nach dem deutlichen Sieg der Niederlande gegen Schweden (5:1) trat die japanische Nationalmannschaft gegen Tunesien an. Im Estadio BBVA in Monterrey, Mexiko, zeigten die Asiaten eine klare Überlegenheit und sicherten sich einen souveränen 4:0-Sieg.

Spielchronik und Tore

Die japanische Nationalmannschaft übernahm von Beginn an die Initiative und setzte die tunesische Defensive unter ständigen Druck. Diese Taktik zahlte sich schnell aus:

  • 4. Minute: Daichi Kamada eröffnete den Spielstand — 0:1.

  • 31. Minute: Ayse Ueda baute den Vorsprung aus — 0:2.

  • 69. Minute: Jun’ya Ito erzielte das dritte Tor für Japan — 0:3.

  • 84. Minute: Ayse Ueda erzielte seinen zweiten Treffer, vollendete seinen Doppelpack und besiegelte das Endergebnis — 0:4.

Tabellensituation der Gruppe

Nach diesem wichtigen Sieg haben sich die Chancen der japanischen Nationalmannschaft auf den Einzug in die K.-o.-Runde deutlich verbessert. Derzeit führen die Niederlande mit 4 Punkten die Gruppe F an, während Schweden 3 Punkte auf dem Konto hat. Die Spiele der nächsten Runde werden endgültig entscheiden, wer das Ticket für die Playoffs erhält.

Startaufstellungen

Nachfolgend finden Sie die Liste der Spieler, die die Partie von Beginn an bestritten haben:

Tunesien — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.
Japan — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.

JapanTunesienNiederlandeSchwedenMonterrey
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tunesische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier ausgeschiedenTunesische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier ausgeschiedenHeute, 12:18Japan besiegt Tunesien deutlichJapan besiegt Tunesien deutlichHeute, 12:08Profiboxen: Ruslan Abdullayev schlägt kubanischen Gegner durch KnockoutProfiboxen: Ruslan Abdullayev schlägt kubanischen Gegner durch KnockoutHeute, 11:59William Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-SpielerWilliam Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-SpielerHeute, 11:57Abduqodir Husanov gegen Cristiano Ronaldo: Zentrales Duell in Gruppe KAbduqodir Husanov gegen Cristiano Ronaldo: Zentrales Duell in Gruppe KHeute, 11:40World Boxing Cup: Zwei usbekische Boxer holen sich die MeisterschaftWorld Boxing Cup: Zwei usbekische Boxer holen sich die MeisterschaftHeute, 11:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?