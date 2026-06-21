In der Vereinskarriere von Eldor Shomurodov, der derzeit mit der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko antritt, werden bedeutende Veränderungen erwartet. Nach einer starken Debütsaison in der Türkei erhält der 30-jährige Stürmer Angebote von den mächtigsten Klubs des Landes.

Trabzonspor steigt in den Kampf ein

Zuvor wurde berichtet, dass Fenerbahce Shomurodov als Hauptziel für das Sommertransferfenster festgelegt und erste Schritte zu seinem Kauf unternommen hatte. Nun ist ein weiterer türkischer Gigant, Trabzonspor, aktiv in den Wettbewerb um unseren Landsmann eingestiegen.

Laut renommierten türkischen Sportquellen, insbesondere Ajansspor und Sabah, hat die Führung von Trabzonspor erste Verhandlungen mit Istanbul Bashakshehir über den Transfer des Stürmers aufgenommen.

Torschützenkönig und Transferwert

Nach seinem Wechsel von AS Roma aus Italien in der letzten Saison entwickelte sich Shomurodov bei Istanbul Bashakshehir zu einem echten Star und steigerte seinen Marktwert erheblich:

Erfolgreiche Saison : Mit 22 Toren während der Meisterschaft wurde Eldor Shomurodov gemeinsam mit Trabzonspor-Stürmer Paul Onuachu Torschützenkönig des Turniers und mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet.

Preisanstieg: Zu Beginn des Sommers war der Istanbuler Klub bereit, Shomurodov für 10 Millionen Euro abzugeben. Jüngsten Informationen zufolge fordert Bashakshehir jedoch mindestens 15 Millionen Euro für den Abgang seines Kapitäns.

Europäischer Status der Interessenten

Nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft muss Eldor Shomurodov eine wichtige Entscheidung über seinen nächsten Verein treffen. Die europäischen Qualifikationsplätze der an ihm interessierten Teams für die nächste Saison sehen wie folgt aus:

Vereinsname Tabellenplatz Europäischer Status nächste Saison Fenerbahce 2. Platz (Vizemeister) UEFA Champions League Trabzonspor 3. Platz (Pokalsieger) UEFA Europa League Istanbul Bashakshehir 5. Platz UEFA Conference League

Shomurodov erwartet nicht nur ein neuer Klub, sondern auch die Chance, an prestigeträchtigeren europäischen Wettbewerben teilzunehmen. Wir wünschen unserem Kapitän, der sich derzeit auf die historische Teilnahme der Nationalmannschaft an der WM 2026 konzentriert, viel Erfolg in den kommenden Spielen und im Transferfenster.