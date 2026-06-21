Japan besiegt Tunesien deutlich

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Japan besiegt Tunesien deutlich

In einem Gruppenspiel der FIFA Weltmeisterschaft besiegte die japanische Nationalmannschaft Tunesien mit 4:0.

Daichi Kamada eröffnete in der 4. Minute den Spielstand und brachte sein Team in Führung.

Später traf Ayase Ueda in der 31. und 83. Minute zweimal zum Torerfolg.

Jun Ito steuerte in der 69. Minute ein weiteres Tor für die Japaner bei.

Laut Statistiken dominierte Japan die Partie mit einem Ballbesitz von 57 Prozent.

Zudem gaben die japanischen Spieler 10 Schüsse ab, wovon 5 auf das Tor gingen.

Nach diesem Sieg kletterte Japan mit 4 Punkten aus 2 Spielen auf den zweiten Platz der Gruppe F.

Die Niederlande führen die Gruppe ebenfalls mit 4 Punkten an. Schweden hat 3 Punkte, während Tunesien nach zwei Spieltagen punktlos bleibt.

Ob Japan ins Achtelfinale einzieht, wird im letzten Spieltag entschieden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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