Justin Gaethje spricht über die Situation von Ilia Topuria

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Justin Gaethje spricht über die Situation von Ilia Topuria

UFC-Kämpfer Justin Gaethje äußerte sich zu Ilia Topuria und betonte, dass dessen weitere Karriere und der Wunsch, den Gürtel zurückzugewinnen, nicht einfach sein werden. Gaethje erklärte, dass die Angst der Gegner vor Topuria verschwunden sei, was ihm zusätzliche Schwierigkeiten bereiten werde.

Die Gedanken von Justin Gaethje

«Den Mut zu haben, die bittere Wahrheit auszusprechen, verdient Respekt. Besonders für jemanden wie Ilia, da er noch weit von der Realität entfernt ist. Ich sagte ihm, dass er einen Fehler mache, indem er sich eine so große Last auflade. Ich fragte ihn, was er tun würde, wenn es in die zweite und dritte Runde geht. Aber das hat ihn nur noch weiter von der Wahrheit entfernt. Er wollte beweisen, dass er recht hat.»

Ich habe nicht das Selbstvertrauen von Tony Ferguson gebrochen. Ich habe die Einstellung seiner Gegner zu ihm verändert. Vor mir wusste Topuria nicht, was eine Niederlage ist. Nachdem ich den Menschen gezeigt habe, dass man die Angst überwinden muss, wird niemand mehr mit Angst gegen ihn in den Käfig steigen. Jetzt wird es für Ilia sehr schwierig sein, gegen Gegner zu kämpfen, die keine Angst vor ihm haben.»

Wichtigste Schlussfolgerungen aus der Aussage

Gaethje hob in seinem Interview mehrere wichtige Punkte hervor:

  • Psychologischer Druck und Realität: Ilia Topuria hat sich zu große Aufgaben auferlegt und die Situation in den späteren Runden des Kampfes nicht richtig einschätzen können.

  • Verschwinden der Angst bei den Gegnern: Als Topuria noch ungeschlagen war, hatten seine Gegner Angst vor ihm. Nun werden andere Kämpfer ohne Furcht in den Ring steigen.

  • Das Beispiel mit Tony Ferguson: Gaethje betont, dass genau wie er die Wahrnehmung von Tony Ferguson durch dessen Sieg verändert hat, eine ähnliche Situation nun bei Topuria eingetreten ist.

Diese Situation deutet darauf hin, dass für Ilia Topuria eine neue und wesentlich schwierigere Phase in seiner Karriere beginnt.

Justin GaethjeIlia TopuriaUFCTony Ferguson
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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