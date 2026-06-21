Cody Gakpo glänzt für die Niederlande: Freiheit anders als bei Liverpool

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Cody Gakpo glänzt für die Niederlande: Freiheit anders als bei Liverpool

Der dominante 5:1-Sieg der niederländischen Nationalmannschaft gegen Schweden hat nicht nur die Fans gefreut, sondern auch die Diskussionen um Cody Gakpo neu entfacht. Im Spiel in Houston zeigte der Flügelspieler im Trikot der „Oranje“ eine echte Meisterklasse. Laut Goal.com unterscheidet sich seine Produktivität in der Nationalmannschaft deutlich von seinen Leistungen beim FC Liverpool. Goal.com berichtet .

Gakpos präziser Treffer gegen Schweden zeigte, wie sicher er sich im System von Ronald Koeman fühlt. Der Stürmer, der in 52 Länderspielen 23 Tore erzielte, verzeichnet deutlich höhere Quoten als auf Vereinsebene. In der vergangenen Saison kam er beispielsweise in 52 Spielen für Liverpool zum Einsatz und erzielte lediglich 9 Tore.

Der Unterschied zwischen Verein und Nationalmannschaft

Während die Liverpool-Fans es gewohnt sind, dass Gakpo vom linken Flügel ins Zentrum zieht, scheint ihm in Anfield die Präzision beim Abschluss zu fehlen. Für die Niederlande hingegen präsentiert er sich als Spieler auf einem völlig anderen Niveau. Der Spieler selbst führt dies auf die taktische Freiheit zurück: „Hier ist das Spiel etwas anders. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was der Trainer von mir will, und meiner Freiheit im Verein“, betonte Gakpo.

Obwohl er unter Arne Slot beim FC Liverpool in der Premier League 2024/25 eine wichtige Rolle spielte, tritt seine individuelle Klasse auf internationalem Parkett deutlicher hervor. Er hat erneut bewiesen, dass der Begriff „World Cup Gakpo“ in der Fußballwelt nicht ohne Grund entstanden ist.

Tandem mit Brian Brobbey

In dem Spiel gegen Schweden half Brian Brobbey in der Startelf maßgeblich zu Gakpos Erfolg. Der starke und physisch präsente Stürmer band die gegnerischen Verteidiger und schuf so Räume für Gakpo. Ronald Koeman lobte Brobbeys Leistung ausdrücklich und sagte, dass sein Doppel den Angriffen des Teams neuen Schwung verliehen habe.

Auch Gakpo bewertete die Leistung seines Mitspielers hoch: „Wir kannten seine Qualitäten gut. Er ist sehr stark und unübertroffen in der Ballbehauptung. Seine Präsenz auf dem Platz gab mir mehr Freiheit, und wir haben seine Möglichkeiten effektiv genutzt.“ Dieser Sieg zeigte, dass das offensive Potenzial der Niederlande nach wie vor hoch ist.

Die Ergebnisse dieses Spiels könnten auch ein Signal für den Trainerstab des FC Liverpool sein. Wenn Cody Gakpo die gleiche „Freiheit“ erhält wie in der Nationalmannschaft, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass er auch für den Verein aus Merseyside mehr Tore erzielt und zum Anführer der Offensive wird.

FußballLiverpoolNiederlandeCody GakpoRonald Koeman
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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