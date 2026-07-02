Computer für die Handfläche: GMKtec stellt erschwinglichen G5S Mini-PC vor

Die Harmonie von Kompaktheit und Leistung in der Welt der Technologie erreicht eine neue Stufe. GMKtec hat offiziell seine neueste Entwicklung vorgestellt — den G5S Mini-PC mit ultra-kompakten Abmessungen. Dieses Gerät besticht nicht nur durch seine geringe Größe, sondern auch durch seine ausreichende Leistung für tägliche Aufgaben und seinen erschwinglichen Preis. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von ixbt.com betragen die Abmessungen des neuen G5S-Modells nur 72 × 72 × 44,5 mm. Das bedeutet, dass ein vollwertiger Personal Computer problemlos in eine menschliche Handfläche passt. Diese Kompaktheit macht das Gerät zur idealen Wahl für Benutzer, die Platz auf dem Schreibtisch sparen oder es ständig bei sich tragen möchten.

Technische Daten und Leistung

Das Herzstück des Geräts ist der Quad-Core Intel Celeron N5095 Prozessor aus der Intel Jasper Lake Familie. Dieser Chip ist darauf ausgelegt, Standardaufgaben wie die Arbeit mit Office-Programmen, das Surfen im Internet und das Ansehen von Videoinhalten problemlos zu bewältigen. Für die Grafik ist die integrierte Intel UHD Graphics zuständig.

Was den Speicher betrifft, ist der GMKtec G5S mit 8 GB LPDDR4 RAM ausgestattet. Es ist anzumerken, dass die Speicherbausteine auf der Hauptplatine verlötet (soldered) sind, weshalb eine zukünftige Erweiterung des Arbeitsspeichers nicht möglich ist. Als permanenter Speicher werden den Benutzern SSD-Laufwerke mit 128 GB oder 256 GB angeboten.

Trotz der geringen Größe hat der Hersteller nicht an den Erweiterungsmöglichkeiten gedacht. Im Gerät befindet sich ein zusätzlicher M.2 2242 Slot, über den die Speicherkapazität weiter erhöht werden kann. Das Kühlsystem besteht aus einer Kupfer-Heatpipe und einem leisen Lüfter, der auch bei längerem Betrieb die Stabilität gewährleistet.

Schnittstellen und Preispolitik

Drei USB 3.2 Type-A Ports;

Ein USB Type-C Port;

HDMI 2.0 Videoausgang;

Gigabit Ethernet Netzwerk;

3,5 mm Audio-Konnektor.

Der GMKtec G5S ist auch in Bezug auf die Anschlussmöglichkeiten reich ausgestattet:

Das neue Produkt ist nun auf dem chinesischen Markt erhältlich. Das Einstiegsmodell mit 128 GB SSD ist für 170 US-Dollar bepreist, während die Version mit 256 GB bei 270 Dollar liegt. GMKtec gab bekannt, dass dieser Mini-PC bald auch auf den globalen Markt kommen wird, wobei die internationalen Preise voraussichtlich etwas höher liegen werden.

Solche Geräte sind auch für den Markt in Usbekistan relevant. Insbesondere für Lernzentren, staatliche Organisationen und kleine Büros können solche energieeffizienten und platzsparenden Lösungen herkömmliche Computer mit großen Gehäusen ersetzen.