Boeing-Tochter Wisk Aero wegen Sicherheitsbedenken verklagt

·23·Technologie
Boeing-Tochter Wisk Aero wegen Sicherheitsbedenken verklagt

Wisk Aero, ein Startup des Luftfahrtriesen Boeing, ist ins Zentrum eines ernsthaften Konflikts geraten. Die ehemalige Software-Managerin Briahna O’Neill hat Klage eingereicht mit der Behauptung, sie sei entlassen worden, weil sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von autonomen Flugtaxis geäußert habe. Dieser Vorfall wirft große Fragen über die Sicherheitsstandards von elektrischen Fluggeräten auf, die als Zukunft des Luftverkehrs gelten. Laut Techcrunch.com berichtet die Quelle.

In der beim Santa Clara Superior Court eingereichten Klageschrift wird aufgeführt, dass Briahna O’Neill zwei spezielle interne Berichte erstellt hat. Sie behauptet, dass Wisk Aero-Ingenieure den Umfang der von der US-Luftfahrtbehörde (FAA) geforderten Softwaretests absichtlich reduziert haben, um die für 2025 geplanten Testflüge termingerecht durchzuführen. Dies könnte die technische Zuverlässigkeit der für den Personentransport vorgesehenen Geräte beeinträchtigen.

Konflikt zwischen Fristen und Sicherheit

Laut O’Neill wurde sie wenige Wochen nach dem Versenden ihrer zweiten internen Beschwerde ohne begründeten Anlass entlassen. Die ehemalige Mitarbeiterin gab in ihrer Klage an, dass es nicht nur um eine ungerechtfertigte Kündigung, sondern auch um Fälle von Diskriminierung ging. Wie The Seattle Times berichtet, lehnt Boeing derzeit eine offizielle Stellungnahme zu diesem Gerichtsverfahren ab.

Wisk Aero wurde 2019 gegründet und gilt als eines der weltweit fortschrittlichsten Unternehmen, die an elektrischen Lufttaxis mit vertikalem Start und Landung (eVTOL) arbeiten. Das Hauptziel des Unternehmens ist die kommerzielle Einführung vollautonomer Fluggeräte, die ohne menschliches Eingreifen gesteuert werden. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist extrem stark, da jedes Unternehmen versucht, als Erstes den Markt zu besetzen.

Auswirkungen auf die Branche und Untersuchungen

Anfang dieses Jahres war Wisk Aero eines von acht Unternehmen, denen die FAA ein dreijähriges Testprogramm genehmigt hat. Sollte im Gerichtsverfahren bestätigt werden, dass Sicherheitstests gekürzt wurden, könnte dies nicht nur den Ruf des Unternehmens, sondern auch dessen Fluglizenzen ernsthaft gefährden. In der Luftfahrt hat das Umgehen von Sicherheitsvorschriften schon immer schwerwiegende Folgen gehabt.

Während auch Entwicklungsländer wie Usbekistan planen, in Zukunft Lufttaxidienste zu nutzen, zeigen Konflikte um solche Technologiegiganten, wie wichtig internationale Standards sind. Bisher bewahren die Vertreter von Wisk Aero Stillschweigen, doch es wird erwartet, dass der Prozess viele verborgene Probleme in diesem innovativen Sektor ans Licht bringt.

BoeingWisk AeroFlugtaxiLuftfahrtTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die „Vitalparameter“ der Erde verschlechtern sich: Wissenschaftler warnen vor KlimakatastropheDie „Vitalparameter“ der Erde verschlechtern sich: Wissenschaftler warnen vor KlimakatastropheHeute, 23:27Computer für die Handfläche: GMKtec stellt erschwinglichen G5S Mini-PC vorComputer für die Handfläche: GMKtec stellt erschwinglichen G5S Mini-PC vorHeute, 22:56Weltpremiere: Mini-PC direkt über Kernreaktor betriebenWeltpremiere: Mini-PC direkt über Kernreaktor betriebenHeute, 22:20Intel erhöht Preise für beliebte Prozessoren: Core Ultra 200S Serie wird teurerIntel erhöht Preise für beliebte Prozessoren: Core Ultra 200S Serie wird teurerHeute, 21:59Inspur stellt den erschwinglichen und kompakten Inspur 3200U Mini-PC vorInspur stellt den erschwinglichen und kompakten Inspur 3200U Mini-PC vorHeute, 21:29TV Time, die Lieblings-App für Serien- und Filmfans, stellt den Betrieb einTV Time, die Lieblings-App für Serien- und Filmfans, stellt den Betrieb einHeute, 20:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor