Sandro Tonali wechselt für Rekordsumme zu Tottenham

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Sandro Tonali wechselt für Rekordsumme zu Tottenham

Tottenham Hotspur hat den teuersten Transfer seiner Vereinsgeschichte bekannt gegeben. Der italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali wechselt von Newcastle United zu den "Spurs". Der Gesamtwert des Deals kann inklusive Boni 100 Millionen Pfund (ca. 133 Millionen Dollar) erreichen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Dieser Transfer war das Hauptziel von Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi während des Sommertransferfensters. Der Trainer spielte eine entscheidende Rolle dabei, seinen Landsmann von einem Wechsel nach Nordlondon zu überzeugen. Ursprünglich hatte Newcastle United ein Angebot über 80 Millionen Pfund abgelehnt, doch die Parteien einigten sich schließlich auf 92,5 Millionen Pfund Ablöse plus 7,5 Millionen Pfund an Boni.

Ein geheimes Gespräch mit dem Trainer und eine "magische" Entscheidung

Bei der Erläuterung seiner Entscheidung betonte Sandro Tonali, dass ein langes Gespräch mit Roberto De Zerbi den Ausschlag gegeben habe. Interessanterweise sind sowohl der italienische Trainer als auch der Spieler durch Brescia verbunden – Tonali machte dort seine ersten Schritte im Profifußball, während Brescia für De Zerbi die Heimatstadt ist.

"Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Die Leute sprachen über 4-5 Vereine, aber für mich gab es nur einen. Ich habe fast zwei Stunden mit dem Trainer über den Verein, die Fans und unseren zukünftigen Fußball gesprochen. Es war wie ein magischer Moment, denn nach diesem Gespräch wusste ich sofort, dass ich bei Tottenham unterschreiben muss", sagte Tonali in einem von ixbt.com zitierten Interview.

Eine schwierige Zeit in Newcastle und ein unvergesslicher Sieg

Tonali verlässt Newcastle United als wahrer Held. Er verhalf dem Team 2025 zum Gewinn des Carabao Cup und beendete damit die 70-jährige Durststrecke des Vereins ohne Titel. Seine Zeit im Norden Englands war nicht einfach – der Spieler verbüßte eine 10-monatige Sperre aufgrund von Verstößen gegen Wettregeln.

Dennoch unterstützten ihn die Fans und Trainer Eddie Howe stets. In seinem Abschiedsbrief drückte der Spieler Newcastle und persönlich Eddie Howe seinen Dank aus. Ihm zufolge habe der Trainer auch in den schwierigsten Zeiten Vertrauen in ihn gezeigt und seine Entwicklung gefördert.

Roberto De Zerbi ist überzeugt, dass Tonalis Ankunft das Mittelfeld des Teams komplett verändern wird. Der Trainer schätzt das Talent des Spielers sehr und betonte, dass sein Spielstil den Fans von Tottenham gefallen werde. Es wird erwartet, dass der italienische Star in der neuen Saison zu einem der wichtigsten Leistungsträger des Londoner Klubs wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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