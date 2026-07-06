Erling Haaland: „Das ist das größte Spiel in der Geschichte Norwegens“

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Erling Haaland: „Das ist das größte Spiel in der Geschichte Norwegens“

Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, konnte seine Emotionen nach dem historischen 2:1-Sieg gegen Brasilien im Achtelfinale der WM 2026 nicht verbergen.

Der 25-jährige Angreifer erzielte einen Doppelpack und wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Seiner Meinung nach nimmt dieser Tag einen besonderen Platz in der Geschichte des norwegischen Fußballs ein.

„Dieser Sieg wird in die Geschichte eingehen“

Haaland bezeichnete das Ergebnis gegen Brasilien als eines der unvergesslichsten Ereignisse im norwegischen Fußball.

„Vielleicht wird dieses Ereignis in die norwegische Geschichte eingehen. Jeder sollte diesen Moment jetzt genießen. Es ist unglaublich – einer der unvergesslichsten Tage in der Geschichte des norwegischen Fußballs“, sagte er.

Der Stürmer betonte, dass die Teammitglieder diese Momente wertschätzen und stolz auf das Erreichte sein sollten.

Große Inspiration für die junge Generation

Der norwegische Anführer glaubt, dass der Sieg über Brasilien viele junge Fußballer im Land inspirieren wird.

„Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis. Ich denke, dieser Sieg wird viele junge Menschen inspirieren. Ich wurde als Kind auch von solchen Siegen inspiriert“, sagte Haaland.

Er rief alle norwegischen Fans dazu auf, einen der größten Siege in der Fußballgeschichte des Landes zu genießen.

„Eine einzige Chance hat uns gereicht“

Haaland sagte, dass Geduld und die effektive Nutzung von Chancen im Spiel entscheidend waren.

„Jedes Spiel ist einzigartig. Wir brauchten mindestens eine Chance. Das Wichtigste war, darauf zu warten und sie effektiv zu nutzen, wenn sie sich bot“, so der Stürmer.

Sein erstes Kopfballtor brachte Norwegen in Führung, während der zweite Treffer das Schicksal des Spiels besiegelte.

Nannte das zweite Tor ein „Wunder“

Über seinen entscheidenden Treffer sprechend, gab Haaland zu, dass es schwierig sei, seine Gefühle in Worte zu fassen.

„Der Kopfball sorgte für das 1:0. Das zweite Tor war ein echtes Wunder. Es ist schwer zu beschreiben“, wurde er von ESPN zitiert.

Norwegen erreichte das Viertelfinale

Norwegen besiegte Brasilien mit 2:1 und zog ins Viertelfinale der WM 2026 ein.

Haaland zählte die Siege gegen die Elfenbeinküste und Brasilien zu den größten Erfolgen der Mannschaft.

Nun steht Norwegen vor einer weiteren riesigen Herausforderung. Aber für ein Team, das Brasilien gestoppt hat, ist das Wort 'unmöglich' längst veraltet.

Erling HaalandNorwegenWM 2026BrasilienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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